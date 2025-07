Emanuela Fanelli condurrà le cerimonie d’apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2025

Sarà Emanuela Fanelli a condurre le serate di apertura e di chiusura dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Lo ha comunicato la Biennale in un comunicato stampa ufficiale, poco fa.

Sarà dunque lei a salire sul palco della Sala Grande (nel Palazzo del Cinema al Lido) del festival, nelle vesti di conduttrice e non di “madrina”. Le date in programma sono quelle di mercoledì 27 agosto, per la cerimonia di apertura, e sabato 6 settembre, per la cerimonia di chiusura.

E noi non possiamo che essere felici di questa notizia.