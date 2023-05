Ecco quanto sono costati i capelli di Halle Bailey per ‘La sirenetta’

Se c’è una cosa che non si può contestare a live action della Sirenetta è la massima cura che in ogni reparto, compreso quello di trucco e parrucco. In un’intervista per Variety Camille Friend, l’hair stylist del film (già nominata dall’Oscar per Black Panther: Wakanda Forever), ha spiegato che cosa c’è dietro i capelli della protagonista Halle Bailey. E cioè 150mila dollari e più di 14 ore.

L’attrice e cantante, 23 anni si è tinta di rosso per replicare il look caratteristico di Ariel, ma voleva che i capelli del personaggio fossero i suoi. Anche Friend era determinata in questo senso, perché sapeva che una parrucca “semplicemente non avrebbe funzionato. I capelli di Halle sono lunghi fino alla vita. E metterli dentro a una parrucca sarebbe stata una follia”, ha spiegato.

“Se prendiamo i capelli e li avvolgiamo attorno ai suoi lock, non dobbiamo tagliarli e non dobbiamo colorarli. Possiamo cambiare il colore senza cambiare la sua struttura interna dei capelli. Che sono rappresentativi di Halle”, ha detto Friend.

Il processo è stato parecchio costoso: “Probabilmente abbiamo speso almeno 150mila dollari, perché abbiamo dovuto fare e disfare. Non puoi riutilizzare sempre le ciocche e ogni volta si ricominciava da capo. È stato impegnativo”. Gli hair stylist hanno poi dovuto perfezionare il tutto per far funzionare il look sia sott’acqua che sulla terraferma.