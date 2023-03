Ecco quanto guadagnerà Zendaya per girare la terza stagione di ‘Euphoria’

È la serie più premiata degli ultimi anni: parliamo di Euphoria, tv show firmato HBO che racconta la vita di un gruppo di adolescenti al liceo tra amicizie, amori, traumi passati e presenti, sesso e (molta) droga. E il successo, della serie, si paga. Lo sa bene la protagonista Zendaya, che interpreta Rue Bennett, e che incasserà per la nuova stagione ben un milione di dollari a puntata.

A scriverlo è Matthew Belloni del magazine online Puck. Nella sua newsletter, l’editor ha riportato alcuni degli stipendi televisivi più alti. Dentro anche Zendaya che avrebbe da poco chiuso le contrattazioni per la terza stagione dello show e che raggiungerebbe quindi le cifre incassate dagli attori di Friends nelle ultime due stagioni della serie.

Oltre a essere parte del cast, Zendaya è diventata produttrice esecutiva dello show durante la seconda stagione, diventando così la persona più giovane di sempre a ricevere una nomination agli Emmy come produttrice. Non tutti i suoi colleghi sono però economicamente gratificati come lei: nel 2022, la collega Sydney Sweeney aveva dichiarato: «Se volessi prendermi una pausa di sei mesi, non avrei abbastanza soldi per tirare avanti. Non ho nessuno che mi supporta economicamente. Oggi noi attori non siamo più pagati come una volta e, con la crescita dello streaming, spesso ti restano le briciole».

Ma le briciole Zendaya non sa cosa siano. E, se il suo cachet è così alto, è anche grazie alle sue vittorie agli Emmy e ai suoi ruoli in franchise come Marvel’s Spider-Man e Dune. Ci vediamo al prossimo aumento.