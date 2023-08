Ecco quanto guadagnerà Margot Robbie per ‘Barbie’

Margot Robbie è stata riccamente ricompensata per il suo ruolo chiave nel portare “Barbie” sul grande schermo. La star e produttrice dietro il più grande successo dell’estate guadagnerà circa 50 milioni di dollari tra paycheck (e cioè lo “stipendio”) e bonus al botteghino, secondo tre persone a conoscenza del suo accordo.

Anche la regista e co-sceneggiatrice di Barbie, Greta Gerwig, probabilmente riceverà dei bonus visto il successone del film. Aa quando è uscito ormai quasi un mese fa, Barbie ha incassato 1,18 miliardi di dollari a livello globale – e quella cifra dovrebbe continuare a salire dato che il film è ancora in cima al box office. Al momento è il secondo titolo con il maggior incasso nella storia della Warner Bros., dietro Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2. È anche il film con il maggior incasso di sempre firmato una regista donna, dato che ha superato il precedente detentore del record, Frozen II, co-diretto da Jennifer Lee.

Oltre a dare vita al popolarissima bambola, la Robbie ha prodotto il film attraverso la sua società di produzione, la LuckyChap Entertainment, che ha fondato nel 2014 con il marito, Tom Ackerley, e le amiche Josey McNamara e Sophia Kerr. Il loro obiettivo era quello di raccontare storie di donne sullo schermo e supportare le creatrici dietro le quinte. La lista di progetti comprende il candidato all’Oscar Promising Young Woman, il sequel cinecomic Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e la miniserie Netflix Maid.

La Robbie è stata candidata a due Oscar per le sue interpretazioni in Tonya e La voce dello scandalo – Bombshell. Il pubblico e la critica si sono accorti di lei in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese e ha ottenuto successi commerciali con Suicide Squad e C’era una volta a…. Hollywood. Ma nessuno di quei film si è avvicinato al raggiungimento delle cifre di Barbie, che si preannuncia come uno dei più grandi successi nella storia del cinema.