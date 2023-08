Ecco quando uscirà in Italia ‘Il ragazzo e l’airone’, il nuovo film di Hayao Miyazaki

“Siamo orgogliosi di portare nei cinema italiani Il ragazzo e l’airone, il nuovo film del Maestro Hayao Miyazaki!”, si legge in un post di Lucky Red, che – dopo aver riproposto i titoli di Miyazaki durante l’estate – conferma quindi finalmente l’uscita nelle nostre sale il 1 gennaio 2024.

“A dieci anni dal capolavoro Si alza il vento, Miyazaki torna con un film che ha già conquistato il cuore del pubblico e della critica in Giappone, battendo tutti i record al box office dello Studio Ghibli”.

Il ragazzo e l’airone, traduzione del titolo americano The Boy and the Heron aprirà prima il Toronto International Film Festival il 7 settembre e poi Festival di San Sebastián il 22, segnando la prima europea del film.

L’epico fantasy animato del cineasta giapponese, che pare proprio sarà il suo ultimo lavoro, nel titolo originale fa riferimento all’omonimo romanzo del 1937 di Genzaburō Yoshino, How Do You Live?, che appare nel film, ma il lungometraggio ha una storia originale che non è collegata al romanzo.

È uscito al luglio in Giappone, incassando 13,2 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, segnandolo come il più grande debutto nella storia dello Studio Ghibli. Il film segue un ragazzo di nome Mahito Maki, che scopre una torre abbandonata nella sua nuova città ed entra in un mondo fantastico con un airone cenerino parlante.