Ecco quando uscirà il nuovo film di Wes Anderson

Il nuovo film di Wes Anderson uscirà a maggio e lo distribuirà Focus Features. Lo studio indipendente ha ottenuto i diritti di distribuzione mondiale di The Phoenician Scheme, storia di un family business interpretata da un super cast. La Focus non è estranea ai mondi di Anderson, essendosi già occupata di Asteroid City e Moonrise Kingdom. Il primo ha incassato la ragguardevole cifra (per un film d’autore) di 53,8 milioni di dollari al botteghino, mentre il secondo ne ha incassati 68,3 milioni ed è stato candidato all’Oscar per la sceneggiatura, scrive Variety.

Oltre a dirigere The Phoenician Scheme, come sempre Anderson ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Roman Coppola. Negli USA The Phoenician Scheme uscirà in edizione limitata il 30 maggio 2025 e verrà distribuito più ampiamente il 6 giugno. Universal Pictures, casa madre di Focus, si occuperà della distribuzione internazionale. Non sappiamo ancora nulla per quel che riguarda il debutto in Italia.

Benicio del Toro interpreta Zsa-zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d’Europa, mentre Mia Threapleton è sua figlia e Michael Cera il suo tutor. Il cast di punta comprende anche Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis e Benedict Cumberbatch.

L’anno scorso, Anderson ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio live action per La meravigliosa storia di Henry Sugar.