Ecco perché Harry Styles ha rifiutato il ruolo del principe Eric nella ‘Sirenetta’

Il regista della Sirenetta Rob Marshall ha confermato in una nuova intervista con Entertainment Weekly di aver incontrato Harry Styles per la parte del principe Eric al fianco della Ariel di Halle Bailey nel remake live-action Disney. Durante il processo di casting del film c’erano diversi rumors secondo cui Styles sarebbe stato corteggiato per il ruolo. E ora Marshall conferma che ci sono stati degli incontri con la popstar.

Perché Styles poi ha rifiutato? Secondo Marshall i motivi erano due: voleva fare film più “dark” e non voleva recitare in un musical mentre cercava di fare il salto dalla musica alla recitazione.

“Ci siamo incontrati, e lui è stato adorabile. Che ragazzo meraviglioso”, ha detto Marshall. “Ma, alla fine, sentiva davvero di voler fare i film a cui poi ha partecipato, che erano un po’ più dark”.

“Molti giovani musicisti come Harry stanno cercando di farsi strada e non vogliono essere visti necessariamente come cantanti”, ha aggiunto il regista. “Ecco perché stava cercando qualcosa che non fosse musicale, per fare davvero uno sforzo. È stato divertente da immaginare, ma alla fine penso sempre che le cose accadano per una ragione. Sono felice di avere due volti nuovi nel film”.

Styles ha rinunciato a La sirenetta, ma ha accettato di interpretare ruoli da supporting in Don’t Worry Darling di Olivia Wilde e nel drama queer My Policeman. Entrambi i progetti erano adatti a un pubblico decisamente più adulto rispetto a quello Disney. Sulla recitazione di Styles ci sono state recensioni controverse, ma critici come quello di Variety, Owen Gleiberman, nella sua review di Don’t Worry Darling ha scritto che “Styles ricorda il giovane Frank Sinatra come attore, anche se è troppo presto per prevedere un suo futuro nell’industry”.

Marshall ha poi scelto Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric. L’attore 27enne è conosciuto per aver recitato nell’adattamento di Piccole donne della PBS, ma La sirenetta sarà sicuramente per lui il film della svolta.

“Cerco sempre la persona che è profondamente connessa a una parte”, ha detto Marshall del casting. “Le parole escono dalla pagina, all’improvviso sono sulla sua bocca e tutto sembra vero e reale”.