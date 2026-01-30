Ecco il cast di ‘The White Lotus 4’: c’è anche Helena Bonham Carter

Dopo la prima stagione alle Hawaii, la seconda in Sicilia e la terza in Thailandia, ora tocca alla Francia. La quarta stagione di The White Lotus infatti sarà girata tra Parigi e diverse località della Costa Azzurra. Il creatore della serie Mike White torna come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo.

Quello che ancora non sapevamo però erano i nomi del cast del nuovo capitolo. Helena Bonham Carter, Chris Messina e Marissa Long si unirsi alla nuova stagione della serie HBO. Bonham Carter e Messina erano già stati segnalati in trattative per ruoli in questa stagione, ma finora nulla era stato ufficializzato.

Come da tradizione per The White Lotus, i dettagli precisi su personaggi e trama vengono tenuti strettamente riservati. Il nuovo trio si aggiunge ai membri del cast già annunciati: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig e AJ Michalka. Inoltre la partecipazione a White Lotus segnerà il debutto televisivo di Marissa Long.

Nel corso della sua carriera, Helena Bonham Carter ha ricevuto due candidature agli Oscar — una come miglior attrice non protagonista per Il discorso del re e l’altra come miglior attrice per Le ali dell’amore. È stata inoltre candidata nove volte ai Golden Globe, anche per gli stessi due film, oltre che per Sweeney Todd e per il suo ruolo in due stagioni di The Crown. Conta anche cinque nomination agli Emmy, di cui due per The Crown, oltre a Merlin, Live from Baghdad e Burton and Taylor. Tra gli altri ruoli cinematografici più noti ci sono Fight Club e la saga di Harry Potter. In questo momento è tra i protagonisti dei Sette quadranti di Agatha Christie su Netflix Non vediamo l’ora di vederla a Saint-Tropez sotto le grinfie di Mike White.