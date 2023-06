Ecco di cosa parlerà il nuovo film di Paolo Sorrentino (e chi ci sarà nel cast)

Abbiamo molti dettagli in più sul nuovo film di Paolo Sorrentino, che racconterà un’altra storia napoletanissima.

Dopo È stata la mano di Dio, l’autore – come già anticipato dai rumour e come viene ora confermato da una news esclusiva di Variety – resterà nella sua città, con una “puntatina” a Capri, per la storia di una donna di nome Partenope, «che ha lo stesso nome della città ma non è né una sirena né un mito», spiega il regista.

«Seguirò la vita di Partenope dagli anni ’50 ai giorni nostri», rivela Sorrentino, «raccontando tutto lo spettro dell’esistenza umana: la spensieratezza della giovinezza e la sua fine, la bellezza classica e la sua inevitabile corruzione, gli amori impossibili, la passione, i baci notturni a Capri, i lampi di gioia e l’eterna sofferenza, i padri veri e quelli putativi, i nuovi inizi».

Tantissimi i personaggi coinvolti: «Uomini e donne osservati e amati, i loro momenti di malinconia e fallimento, la loro impazienza e la loro disperazione», continua l’autore della Grande bellezza. «Tutto questo accompagnato dal passaggio del tempo e da Napoli, con il suo fascino e il suo incanto, le urla e le risate».

Il grande cast comprende Luisa Ranieri, reduce dall’esperienza con Sorrentino nei panni della zia Patrizia nel precedente È stata la mano di Dio; Silvio Orlando, già mitico cardinale Voiello in The Young Pope; la new entry Stefania Sandrelli; oltre a Isabella Ferrari (già con Sorrentino nella Grande bellezza), Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e l’esordiente Celeste Dalla Porta.

Il film, il decimo di Sorrentino, è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment di Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé.