Ecco cos’è successo il primo giorno di riprese di ‘The Paper’, lo spin-off di ‘The Office’

All’inizio del primo giorno di riprese, il cast di The Paper, la serie spin-off di The Office che racconta le vicende di un disastrato giornale della provincia americana (sempre in formato mockumentary), è stato “benedetto” da una visita da un altro mondo, come una sorta di crossover episode.

Lo ha raccontato Sabrina Impacciatore, tra gli interpreti dei nuovi personaggi, a Entertainment Weekly: «Non avevamo ancora il trucco. Eravamo tutti ansiosi. Dico davvero, eravamo impauriti. E poi sentiamo bussare. Qualcuno entra nel trailer, ed ecco Steve Carell e John Krasinski! Rischiamo di svenire. Riesci a immaginartelo? Non è pazzesco? Il primo giorno di riprese!».

Carell e Krasinski stavano girano uno spot per Lavazza negli stessi studi, e hanno pensato di andare ad augurare buona fortuna ai nuovi “colleghi”. Impacciatore ha letto tutto questo come un buon segno della sorte: «[Erano lì per il] Caffè italiano, quello che ho bevuto tutta la mia vita» (Impacciatore è romana).

Una grande giornata per la “nostra” Sabrina, che in passato si è dichiarata enorme fan di Carell (e Michael Scott). Al punto da prendere un volo per New York da Roma solo per vederlo a teatro in uno Zio Vanja, aspettandolo poi a spettacolo terminato per farsi dare la sua benedizione prima di approcciare The Paper.

«È stato davvero carino, molto affettuoso. Mi ha incoraggiato molto. Mi ha detto: “Queste persone sono fantastiche. Avrai la miglior esperienza della tua vita, e sarai bravissima”. Mi ha dato molta sicurezza, e non lo dimenticherò mai. Mai. Era la cosa giusta da fare».