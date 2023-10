Ecco cosa vedremo nell’ultima stagione di ‘The Crown’

The Queen e i Windsor torneranno per un ultimo giro con la sesta e ultima stagione di The Crown il mese prossimo su Netflix.

Gli ultimi 10 episodi dello show saranno divisi in due parti. La prima sarà ambientata in gran parte nel 1997, con quattro puntate incentrate sulla relazione della principessa Diana con Dodi Fayed e sull’incidente automobilistico mortale che li uccise entrambi nell’agosto di quell’anno. La seconda parte, composta da sei episodi, seguirà le conseguenze di quella tragedia fino al 2005, introducendo eventi importanti come il Giubileo d’Oro della Regina Elisabetta nel 2002, la relazione nascente del Principe William con Kate Middleton e il culmine della più grande storia d’amore mai raccontata: le nozze del Principe Carlo con il suo unico vero amore, Camilla Parker-Bowles, nel 2005.

Per anticipare la nuova stagione, Netflix ha condiviso un breve trailer con le varie incarnazioni di Elisabetta della serie, che riflettono sui doveri e sulla sublimazione personale che la monarchia richiede. “La corona è un simbolo di permanenza, è qualcosa che sei, non quello che fai”, afferma Claire Foy. “Una parte del nostro sé naturale si perde sempre, tutti abbiamo fatto dei sacrifici: non è una scelta, è un dovere”, prosegue Olivia Colman. E infine, Imelda Staunton si chiede: “Ma che dire della vita che ho messo da parte? Della donna che ho messo da parte?”.

Insieme a Staunton, la sesta stagione di The Crown vedrà di nuovo protagonisti Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo, Dominic West non quelli di Carlo, Elizabeth Debicki (Dian)a, Khalid Abdalla (Dodi), Olivia Williams (Camilla), Lesley Manville (la principessa Margaret), Claudia Harrison (la principessa Anna), Bertie Carvel (Tony Blair) e Salim Daw (Mohamed Al Fayed). Nella prima parte, i principi William e Harry saranno interpretati da Rufus Kappa e Fflyn Edwards; nella seconda invece da Ed McVey e Luther Ford, con Meg Bellamy nel ruolo di Kate Middleton.

Sfortunatamente (o forse per fortuna), The Crown non continuerà abbastanza a lungo da entrare nel royal caos che ha scatenato l’unione tra Harry e Meghan Markle. Ma sarà interessante vedere se, o come, lo show affronterà un altro scandalo reale che rientra in questa linea temporale finale: il principe Andrea e i suoi legami con Jeffrey Epstein.

Andrew incontrò Epstein per la prima volta intorno al 1999 (anche se alcuni resoconti suggeriscono che si conoscessero da prima), e nel 2001, Epstein avrebbe introdotto l’allora diciassettenne Virginia Giuffre a Andrew con scopi sessuali. Giuffre accusò Andrew di averla violentata in una causa che è stato risolta in via extragiudiziale lo scorso anno. Andrew ha negato a lungo le accuse di Giuffre, anche se, come parte dell’accordo, ha riconosciuto che Epstein “ha sfruttato innumerevoli ragazzine” e ha detto che “si rammarica del suo rapporto con Epstein”.

Da Rolling Stone US