Ecco come è morto il nipote di Robert De Niro

Leandro De Niro Rodriguez è morto per un’overdose da pillole contenenti fentanyl, secondo quanto dichiarato dalla madre Drena De Niro, figlia a sua volta dell’attore Robert De Niro.

Rodriguez è morto lunedì 3 luglio a soli 19 anni. Fino ad oggi, la causa della morte non era stata rivelata.

«Qualcuno gli ha venduto delle pillole contenenti fentanyl, e sapevano benissimo quello che gli stavano dando», scrive Drena De Niro nei commenti a un suo post sul suo profilo Instagram. «Per colpa di questa gente che vende questa merda, mio figlio se n’è andato per sempre».

Rodriguez era apparso in tre film, sempre accanto a sua madre Drena. Il primo è The Collection di Bruno de Almeida, un progetto collettivo realizzato tra il 2001 e il 2005 e uscito quell’anno. Drena interpretava vari ruoli in quel film, e il piccolo Rodriguez era accreditato come “ragazzo sulla teleferica”.

Successivamente, Leandro ha partecipato al remake di A Star Is Born del 2018, diretto da Bradley Cooper. Drena aveva la parte di Paulette Stone, la moglie del personaggio di Dave Chappelle, e Rodriguez interpretava il loro figlio, Leo.

In un altro post pubblicato dopo la morte del ragazzo, Drena ha scritto: «Non meritavi di morire in questo modo, ma posso solo credere che Dio avesse bisogno di un angelo forte e potente nel suo esercito. Ti tengo stretto nel mio cuore ogni secondo di ogni giorno, e conservo i ricordi di quand’eravamo ancora insieme. Il mio cuore è spezzato per sempre».