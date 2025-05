Ecco chi sono i tre protagonisti della nuova serie di ‘Harry Potter’

News

Cannes 2025, la Palma d'oro va a 'Un simple accident' del regista dissidente iraniano Jafar Panahi

«Non per le sue opinioni politiche, ma per il suo cuore e la tenerezza, l'umanità, la libertà ritrovata, per la vita nuova», ha detto la presidente di giuria Juliette Binoche. Niente da fare per 'Fuori' di Mario Martone