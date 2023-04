Ecco chi avrebbe dovuto interpretare Barbie nel film al posto di Margot Robbie

Forse non ci avete fatto caso ma, da quando sono usciti il trailer e i poster character di Barbie con Margot Robbie, in trending c’è pure il nome di un’altra attrice, che apparentemente non c’entra nulla: Amy Schumer.

Quando la Sony stava sviluppando il film infatti, la comica statunitense era stata scelta per il ruolo della bambola Mattel, ma nel 2017 ha abbandonato il progetto, ufficialmente per «sovrapposizione di impegni» con il suo film del 2018 Come ti divento bella. L’anno scorso però ha chiarito la situazione: «Sicuramente non volevano farlo nel modo in cui l’avevo concepito io, l’unico che mi interessava», ha detto nel marzo del 2022 all’Hollywood Reporter.

Ha anche spiegato che lei e la sorella e collaboratrice Kim Caramele avevano concepito Barbie come «un’inventrice ambiziosa», mentre gli studios avevano chiesto che la sua invenzione fosse ridotta a un tacco alto fatto di gelatina. Amy ha anche raccontato che le avevano mandato un paio di Manolo Blahnik per celebrare l’accordo. «L’idea che quelle scarpe siano tutto ciò che gni donna può volere… Ecco, proprio in quel momento avrei dovuto dire: “Avete scelto la ragazza sbagliata”», ha spiegato.

E non è finita qui: a sostituire Schumer era stata chiamata Anne Hathaway. Ma nel 2018 è arrivato l’annuncio che la versione del film con Anne era stata ritardata e sarebbe stata invece rilasciata nel 2020. L’opzione di Sony su Barbie però sarebbe scaduta nell’ottobre 2018. Non ci sono notizie sul motivo per cui Hathaway abbia mollato, ma Warner Bros. ha preso in mano il progetto e il casting di Margot Robbie è stato confermato nel 2019.