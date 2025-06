È ufficiale: Zerocalcare torna con una nuova serie nel 2026

“Comunque m’hanno rosicato a me per la cosa che hai detto eh”. L’ufficialità è arrivata ora con un video ironico pubblicato da Netflix, in cui Zerocalcare rimprovera e prende in giro Valerio Mastandrea, dopo che quest’ultimo in un’intervista aveva detto di stare lavorando con il fumettista su un nuovo progetto: “Mi rompono sempre le palle a me, mi chiedono come stai te. Dico: ‘Non lo so come sta, so che stiamo lavorando, ogni tanto lo vedo… che ho detto?”.

Quindi sì, dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, ci sarà una nuova serie animata by Zerocalcare, arriverà su Netflix nel 2026 e Mastandrea tornerà a prestare la voce all’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero.

Ecco la clip: