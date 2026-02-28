È ufficiale, Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027

Dopo le voci e le anticipazioni circolate in serata, Carlo Conti ha annunciato in diretta dall’Ariston che Stefano De Martino sarà sia il conduttore sia il direttore artistico di Sanremo 2027.

Conti ha più volte ripetuto che non avrebbe fatto Sanremo l’anno prossimo. E durante la conferenza stampa della mattina aveva detto che questa sera avrebbe fatto un annuncio sul futuro del Festival. E l’annuncio è arrivato: «Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival».

È la prima volta che il conduttore in carica passa il testimone al suo successore durante la diretta di Sanremo. «Testa bassa e pedalare, come ci diciamo di solito io e te al telefono, Carlo», dice De Martino. «Ciao Sanremo, ci vediamo presto».