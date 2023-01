È ufficiale: ‘SKAM Italia 6’ si farà

Dopo la quinta stagione, la prima originale, con protagonista Elia (Francesco Centorame) non sapevamo se sarebbero arrivati nuovi episodi di SKAM Italia. Certo, ci speravamo fortissimo, e come noi mezzo Paese. Oggi è arrivata la notiziona direttamente dai social di Netflix: non solo la stagione 6 si farà, ma è già in produzione, come sempre a cura di Cross Productions.

Nella foto condivisa si vede il copione del primo episodio, ma non si legge il titolo. Per la quinta stagione Ludovico Bessegato aveva passato il testimone della regia a Tiziano Russo, rimanendo però showrunner e autore (con Alice Urciuolo). Accanto a Francesco Centorame (Elia), erano tornati praticamente tutti gli amatissimi volti della serie: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Ludovica Martino (Eva), Ludovico Tersigni (Giovanni), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (Filippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia) erano le new entry. Chi sarà il protagonista di questa nuova stagione?