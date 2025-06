È ufficiale, il nuovo film di James Bond sarà diretto da Denis Villeneuve

Amazon MGM Studios ha annunciato che sarà Denis Villeneuve a dirigere il prossimo capitolo della saga di James Bond.

Villeneuve, regista di Dune e Blade Runner 2049, era da tempo tra i nomi ipotizzati per il ruolo, insieme ad altri nomi come Edward Berger, Edgar Wright, Jonathan Nolan e Paul King. A lungo si era anche parlato di un possibile coinvolgimento di Alfonso Cuarón, collaboratore abituale del produttore David Heyman.

A produrre il film saranno Amy Pascal e lo stesso Heyman. Al momento non sono stati rilasciati dettagli su trama o casting.

La scelta di Villeneuve arriva in un momento in cui il futuro della saga è ancora da definire, dopo la conclusione del ciclo di Daniel Craig con No Time to Die, uscito nel 2021. Il progetto segna anche una svolta operativa per Amazon, che finora non era riuscita ad avviare ufficialmente una nuova produzione legata all’agente 007.

La nomina del regista canadese ha colto di sorpresa molti osservatori, anche perché Villeneuve sarà impegnato per i prossimi anni con il terzo capitolo di Dune, attualmente in fase di riprese e previsto in sala per il 16 dicembre 2026. Oltre alla saga tratta da Frank Herbert, Villeneuve è coinvolto in altri progetti in sviluppo, tra cui un film su Cleopatra, l’adattamento di Rendezvous with Rama di Arthur C. Clarke e una trasposizione del saggio Nuclear War: A Scenario di Annie Jacobsen.

Nonostante l’agenda fitta, il suo nome è stato scelto per riportare in sala uno dei franchise più iconici del cinema. I primi due film di Dune hanno ottenuto 15 nomination agli Oscar e incassato oltre 1,1 miliardi di dollari a livello globale. Con Blade Runner 2049, Villeneuve aveva invece firmato un sequel che, pur non avendo brillato al botteghino, era stato accolto con entusiasmo dalla critica.

«Alcuni dei miei primi ricordi al cinema sono legati a James Bond», ha dichiarato il regista in una nota. «Guardavo i film con mio padre, fin da Agente 007 – Licenza di uccidere con Sean Connery. Sono un fan devoto. Per me, Bond è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a nuove missioni. È una responsabilità enorme, ma anche un onore. Siamo entusiasti di riportarlo sul grande schermo. Ringrazio Amazon MGM Studios per la fiducia».

Mike Hopkins, a capo di Prime Video e Amazon MGM Studios, ha definito Villeneuve «uno dei più grandi registi contemporanei», sottolineando la sua capacità di creare «mondi visivi potenti, personaggi complessi e un linguaggio narrativo immersivo».

Anche i produttori Pascal e Heyman hanno espresso entusiasmo: «Villeneuve sogna di dirigere un film di Bond da quando era bambino. Ora è anche il nostro sogno».