È ufficiale: ‘Glee’ tornerà con un reboot 

Un’intera nuova generazione di Gleeks potrà cantare le sue cover camp di grandi classici e successi della Hot 100, perché Glee torna con un reboot su Disney+ e Hulu. Ryan Murphy ha riunito i suoi storici collaboratori Brad Falchuk e Ian Brennan per riportare in vita la serie musicale con 20th Television.

Murphy ha completato quest’anno la sceneggiatura del revival e ha raccontato a Entertainment Tonight: «Abbiamo uno script. Brad, Ian e io, che abbiamo scritto tutte e due le prime stagioni, abbiamo messo insieme qualcosa. Sono in contatto con una decina dei membri del cast originale. È una cosa dolcissima, avevano tutti un sacco di domande, ma si sono mostrati tutti molto entusiasti dell’idea».

Secondo Variety, Lea Michele è tra gli interpreti originali che torneranno nello show. «Siamo ancora agli inizi, più o meno, ma le sensazioni sono buone e siamo felici di rimettere insieme la band», ha dichiarato una fonte al giornale.

Chord Overstreet riprenderà il ruolo di Sam Evans. «Di nuovo insieme, e che bella sensazione», ha scritto su X. Anche Heather Morris è della partita. In un post su Instagram ha scritto: «Sì, signore e signori delle donne, le voci sono vere. Brittany S. Pierce si era davvero persa nelle fogne per tutti questi anni. Ma sono qui per informarvi che è viva e vegeta… e torna per fare di più».

L’originale Glee è andato in onda per sei stagioni e 121 episodi tra il 2009 e il 2015. Nel cast c’erano anche Jane Lynch, Kevin McHale, Matthew Morrison, Dianna Agron, Cory Monteith, Amber Riley, Mark Salling, Naya Rivera, Darren Criss, Chris Colfer e molti altri.

Il cast ha pianto Monteith, il Finn Hudson della serie, sia sullo schermo sia fuori, dopo la sua morte nel 2013 per un’overdose accidentale. Negli anni successivi alla fine della serie c’è stato un altro lutto: Rivera, la Santana Lopez di Glee, è morta nel 2020 annegata, dopo essere uscita in barca con il figlio di quattro anni. Salling, l’interprete di Noah Puckerman, si è tolto la vita nel 2018, poco prima della sentenza per le accuse di detenzione di materiale pedopornografico.

Al momento non si sa quali altri membri del cast originale torneranno nel nuovo Glee. Colfer, all’inizio del mese, ha dichiarato a Bustle: «Non so niente e non ho sentito assolutamente nulla… Era uno show davvero faticoso da fare, e sarebbe molto difficile farlo adesso che Naya [Rivera] non c’è più. Però so che i fan di Glee probabilmente mi verrebbero a cercare con forconi e jazz hands se dicessi di no».

Da Rolling Stone US