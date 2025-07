È stato ucciso in Cisgiordania l’attivista di ‘No Other Land’

L’attivista palestinese Odeh Hadalin (aka Awdah Hathaleen), tra i protagonisti del documentario premio Oscar No Other Land, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in Cisgiordania lunedì.

La notizia è stata inizialmente riportata dal co-regista del film, Yuval Abraham, che ha pubblicato un video di un colono israeliano, identificato come Yinon Levi, che spara a un gruppo di attivisti nel villaggio di Umm al-Khair, situato a Masafer Yatta.

“Un colono israeliano ha appena sparato ai polmoni a Odeh Hadalin, un attivista straordinario che ci ha aiutato a filmare No Other Land a Masafer Yatta”, ha scritto Abraham accanto al video. “Gli abitanti hanno identificato Yinon Levi, sanzionato dall’UE e dagli Stati Uniti, come l’attentatore”. Due ore dopo, Abraham ha aggiunto in un commento: “Odeh è appena morto per le ferite. È stato assassinato”.

Un altro dei registi di No Other Land, Basel Adra, ha aggiunto in una storia di Instagram: “Il mio caro amico Awdah è stato massacrato questa sera. Era di fronte al centro comunitario del suo villaggio quando un colono ha sparato un proiettile che gli ha trafitto il petto, togliendogli la vita. È così che Israele ci cancella: una vita alla volta”.

La polizia israeliana ha confermato la morte in un comunicato (tramite Al Jazeera). “In seguito all’incidente, è stata confermata la morte di un palestinese”, hanno affermato. “Il suo esatto coinvolgimento nel fatto è in fase di verifica”.

Levi è stato arrestato in seguito all’incidente. “Un cittadino israeliano è stato fermato sul posto e poi arrestato dalla polizia per essere interrogato”, ha dichiarato la polizia israeliana nel comunicato. Quattro palestinesi sono stati arrestati “in relazione all’accaduto, insieme a due turisti stranieri che erano presenti sul posto”.

Haaretz ha riferito che Levi è stato sanzionato da diversi Paesi lo scorso anno a causa della violenza contro i palestinesi, mentre il Times of Israel osserva che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sotto l’amministrazione Biden sono state revocate da Donald Trump.

See more

Masafer Yatta fa parte della Cisgiordania occupata da Israele ed è stato il soggetto principale di No Other Land, che ha vinto l’Oscar come miglior documentario all’inizio di quest’anno. Il film è stato realizzato tra il 2019 e il 2023 e documenta il violento trattamento riservato da Israele ai palestinesi in Cisgiordania. Soldati e coloni israeliani hanno ucciso più di mille palestinesi nella Cisgiordania occupata dall’inizio della guerra tra Israele e Gaza nell’ottobre 2023.

“È fantastico che siamo stati nominati [per un Oscar] e che la gente ne parli, ma tra qualche mese passeranno al prossimo film o a qualcosa di simile”, aveva dichiarato Abraham a Rolling Stone a febbraio. “E continueremo il nostro lavoro. La nostra missione è porre fine all’ingiustizia che si sta verificando qui e migliorare questo posto. Ecco perché non stiamo concentrando tutte le nostre emozioni e il nostro cuore su questo Oscar, perché in fin dei conti è solo una statuetta… qui la gente muore ogni singolo giorno. Gaza viene distrutta come luogo fisico e non solo. La comunità di Basel potrebbe non esistere più tra qualche anno se non ci saranno cambiamenti nella politica estera degli Stati Uniti”.

Ad aprile, Hamdan Ballal, un altro co-regista del film, è stato picchiato e umiliato dai coloni israeliani, poi bendato e detenuto in una base militare, solo poche settimane dopo aver vinto quell’Oscar. Il regista e attivista ha definito l’esperienza “il momento peggiore della mia vita” in un editoriale sul New York Times. “Sentivo mia moglie e i miei figli urlare e piangere, chiamarmi e dire agli uomini di andarsene”, ha scritto a proposito dell’attacco, aggiungendo: “Io e mia moglie pensavamo entrambi che sarei stato ucciso. Temevamo quello che sarebbe successo alla mia famiglia se fossi morto”.

Da Rolling Stone US