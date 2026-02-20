«È stato eroico nella sua battaglia»: Eric Dane ricordato da amici e colleghi

Dopo la notizia della morte di Eric Dane, fan, colleghi e figure di Hollywood hanno condiviso messaggi per ricordare il suo lavoro e la sua lotta contro la SLA. Sam Levinson, Alyssa Milano, Maria Shriver, Ashton Kutcher e altri ancora hanno onorato Dane con parole molto sentite.

Dane è morto a 53 anni, appena 10 mesi dopo aver reso pubblica la diagnosi. «Durante il suo percorso con la SLA, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per altri che affrontano la stessa battaglia», ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato. «Ci mancherà profondamente e sarà ricordato per sempre con amore».

In una dichiarazione rilasciata a Variety, il creatore di Euphoria Sam Levinson ha scritto: «Sono devastato dalla perdita del nostro caro amico Eric. Lavorare con lui è stato un onore. Essere suo amico è stato un dono. La famiglia di Eric è nelle nostre preghiere. Che il suo ricordo sia una benedizione». Dane aveva recitato nel drama HBO offrendo una delle interpretazioni più inquietanti nei panni del padre di Nate Jacobs (Jacob Elordi).

Alyssa Milano, che aveva lavorato con Dane in Streghe, ha condiviso su Instagram una foto dell’attore insieme alla moglie Rebecca Gayheart e alle loro due figlie. «Non riesco a smettere di vedere quella scintilla negli occhi di Eric, proprio un attimo prima che dicesse qualcosa che ti avrebbe fatto sputare la bevanda o riconsiderare completamente la tua prospettiva», ha scritto nella didascalia. «E quando si trattava delle sue figlie e di Rebecca, tutto in lui si addolciva. Le portava con sé anche nelle stanze in cui non erano presenti. Si vedeva dal modo in cui gli cambiava la voce quando pronunciava i loro nomi. Una famiglia di una bellezza mozzafiato. La scintilla. La malizia, La tenerezza che custodiva gelosamente ma che non ha mai nascosto del tutto». Milano ha aggiunto: «Il mio cuore è con le persone che hanno avuto la fortuna di essere la sua casa».

Maria Shriver, il cui marchio editoriale The Open Field pubblicherà un memoir scritto da Dane, intitolato Book of Days: A Memoir in Moments, ha dichiarato di essere «con il cuore spezzato per questa notizia devastante». Ha continuato: «È stato così eroico nel modo in cui ha affrontato la sua diagnosi. Ha usato la sua voce per far sapere al mondo com’era vivere con la SLA». Shriver ha raccontato che l’attore le aveva detto di voler far sapere alla sua famiglia «quanto li amasse, e di voler lasciare loro una storia di cui potessero essere orgogliosi». Ha aggiunto: «Buon viaggio, Eric. È stato un onore conoscerti e onoreremo la tua storia».

Ashton Kutcher ha scritto in un post su X: «La lega di fantacalcio dei fanatici del Franklin strip sentirà la mancanza del signor Eric Dane. Sappiamo che ci guarderai dalla cabina. Ci manchi, amico. Continuiamo a lottare per trovare una soluzione alla SLA».

Paul Walter Hauser, che aveva recitato accanto a Dane nel thriller crime del 2023 Americana, ha condiviso una foto che li ritrae insieme e ha scritto: «Abbiamo provato a trovare ingaggi, abbiamo provato a ridere del dolore e abbiamo provato a restare sobri. Sono felice che abbiamo potuto recitare insieme in Americana. Ti voglio bene, amico. Avrei voluto avere più tempo. Goditi le braccia di Dio. Ci rivedremo».

John Stamos ha scritto in un tributo: «RIP, amico. Io e @realericdane abbiamo interpretato due fratelli anni fa in un bellissimo film intitolato Amore in sciopero. Una brava persona. Se n’è andato troppo presto».

McKidd, che in Grey’s Anatomy interpretava il dottor Owen Hunt, ha scritto nelle sue Instagram Stories: «Riposa in pace, amico». Pickens Jr., anche lui collega di Dane in Grey’s Anatomy nel ruolo del dottor Richard Webber, ha scritto su Instagram: «Riposa in pace». Anche Sarah Drew, che nella serie interpretava la dottoressa April Kepner, ha condiviso un messaggio simile nelle sue Instagram Stories.

ABC e 20th Television hanno diffuso una dichiarazione congiunta che recita: «Siamo profondamente addolorati per la perdita di Eric Dane. Il suo straordinario talento e la sua presenza indimenticabile in Grey’s Anatomy hanno lasciato un segno duraturo nel pubblico di tutto il mondo, e il suo coraggio e la sua dignità durante la battaglia contro la SLA hanno ispirato tantissime persone. I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi, così come con i tanti fan la cui vita è stata toccata dal suo lavoro».

