E se Matthew McConaughey e Woody Harrelson fossero fratelli?

Matthew McConaughey e Woody Harrelson hanno annunciato a marzo che reciteranno di nuovo insieme dopo EDtv e True Detective in una nuova comedy su Apple TV+ scritta da David West Read. La serie di 10 episodi vedrà protagonisti gli attori nei panni di versioni fittizie di loro stessi mentre vanno a vivere con le famiglie sotto lo stesso tetto in un ranch del Texas. McConaughey ha recentemente annunciato nel podcast Let’s Talk Off Camera di Kelly Ripa che la serie si intitola Brother From Another Mother.

Nelle intenzioni il titolo evocherebbe la grande amicizia che lega McConaughey e Harrelson da decenni, ma chiacchierando con Rip,a Matthew si è lasciato sfuggire che in realtà si sta chiedendo se tra lui e Woody ci sia effettivamente un legame di parentela. Tutto nasce dalla rivelazione che la madre di McConaughey conosceva il padre di Harrelson, forse intimamente.

«Sai, dove inizio io e dove finisce lui, e dove lui inizia e io finisco, è sempre stata un confine labile», ha detto McConaughey. «E questo fa parte della nostra amicizia, giusto? I miei figli lo chiamano zio Woody. I suoi figli mi chiamano zio Matthew. La mia famiglia pensa che in molte fotografie di lui ci sia io. E viceversa».

«Alcuni anni fa in Grecia, ci siamo seduti a parlare di quanto siamo vicini e delle nostre famiglie», ha continuato l’attore. «C’era anche mia madre che ha detto dice: “Woody, conoscevo tuo padre”. Tutti erano consapevoli che quel ‘conoscevo’ sottintendeva qualcosa, tipo una conoscenza, ehm, biblica».

La rivelazione ha portato McConaughey a indagare sulla storia della sua famiglia. «Abbiamo continuato a chiederci cosa significasse quel ‘conoscevo’, abbiamo fatto un po’ di conti e abbiamo scoperto che il padre di Harrelson era in congedo nello stesso momento in cui mia madre e mio padre erano al loro secondo divorzio. Poi ci sono possibili ricevute e luoghi nel Texas occidentale dove potrebbroe essersi trovati, incontrati o ‘conosciuti’».

Resta da vedere se questa domanda nella vita reale influisce o meno sulla serie di Apple TV+. Gli attori non hanno ancora deciso di sottoporsi a un test del DNA per ottenere la prova di un potenziale legame familiare.

«È più facile per Woody dire: “Dai, facciamo il test”, perché cosa c’è in ballo per lui?», spiega McConaughey. «È più difficile per me perché corro il rischio di dovermi chiedere:”Aspetta un attimo, quello che credevo mio padre potrebbe non essere mio padre dopo 53 anni in cui ne ero fermamente convinto?”».

La tagline di Brother From Another Mother definisce la serie “una sincera storia d’amore di una strana coppia che ruota attorno allo strano e bellissimo legame tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson”.