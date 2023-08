È morto William Friedkin, il regista de ‘L’esorcista’

È morto a Los Angeles, a 87 anni, William Friedkin, regista premio Oscar per Il braccio violento della legge nel 1971 e conosciuto dai più per aver diretto uno degli horror più celebri della storia del cinema, L’esorcista. A darne la notizia della morte è stata Sherry Lansing, stretta amica della moglie del regista.

Nato a Chicago nell’agosto del 1935 Friedkin ha vinto anche il Leone d’oro alla carriera – esattamente dieci anni fa nel 2013 – ed era in procinto di presentare alla Mostra del cinema di Venezia il suo ultimo film The Caine Mutiny Court-Martial, tratto da un’opera in due atti di Herman Wouk, che vede protagonisti Kiefer Sutherland e Jake Lacy.

La lunga carriera di Friedkin è iniziata nel 1967 con Good Times e ha portato il regista a dirigere 20 film e 5 documentari. The Caine Mutiny Court-Martial sanciva anche il ritorno alla pellicola di Friednik a 12 anni di distanza da Killer Joe del 2011 e a 6 da The Devil and Father Amorth, documentario sull’esorcismo di una donna italiana ad Alatri, in provincia di Frosinone.

Le cause del decesso non sono ancora state confermate.