È morto Vincent Pastore, storico volto dei ‘Soprano’

Vincent Pastore, l’attore che interpretava il gangster “Big Pussy” nei Soprano, è morto all’età di 80 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dall’amico Steve Villano, che ha raccontato all’Hollywood Reporter che Pastore è morto nel sonno sabato, nella sua casa nel Bronx, a New York.

Pastore, che sosteneva di essere il figlio di un vero affiliato alla malavita, entrò nel mondo del cinema alla fine degli anni Ottanta, ottenendo piccoli ruoli da gangster in film come il classico di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi (1990), New Jack City (1991), Who’s the Man? (1993), Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen, Carlito’s Way (1993), accanto ad Al Pacino, e The Jerky Boys: The Movie (1995). Comparve inoltre più volte nella serie Law & Order, interpretando personaggi legati alla criminalità organizzata.

The Sopranos - Tony Soprano asks Sal Bonpensiero for a huge favor

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Nel 1996 Pastore venne scelto per interpretare un membro della famiglia criminale Gambino nel film HBO Gotti. Proprio quella produzione televisiva, in cui recitavano anche i futuri colleghi dei Soprano Tony Sirico, Frank Vincent e Dominic Chianese, gli spalancò le porte del ruolo di Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero nella serie creata da David Chase.

Il suo Big Pussy ebbe un ruolo centrale nelle prime due stagioni dei Soprano: il personaggio passava dall’essere il più fidato braccio destro di Tony Soprano a informatore dell’FBI. Era uno dei personaggi più amati dai fan e alla fine veniva ucciso a colpi di pistola su una barca e gettato in mare nel finale della seconda stagione, per poi riapparire in diverse occasioni nel corso della serie, nei sogni di Tony Soprano.

The Sopranos - Farewell, Salvatore "Big Booty" Bonpensiero!

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Pur avendo iniziato a recitare solo dopo i quarant’anni, Pastore ha costruito una carriera di quasi 200 interpretazioni tra cinema e televisione. In seguito tornò spesso a vestire i panni di gangster in film come Made, Mickey occhi blu e Revolver, oltre a partecipare a serie come Blue Bloods, Wu-Tang: An American Saga e Hawaii Five-0. Tra le sue ultime apparizioni figura un cameo nel ruolo di se stesso in The Curse, la serie di Nathan Fielder e Benny Safdie.

Da Rolling Stone US