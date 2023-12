È morto Tom Wilkinson

“È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie Diana Hardcastle e la sua famiglia erano con lui”, si legge nella dichiarazione della famiglia alla BBC. L’attore britannico aveva 75 anni ed è stato uno dei più grandi caratteristi di Hollywood, protagonista di diversi film di successo, a partire da Full Monty – Squattrinati organizzati del 1997, dove interpretava il caposquadra del gruppo dei metalmeccanici turned spogliarellisti, Gerard Cooper (per cui vinse un BAFTA come supporting).

Nato nel 1948 nello Yorkshire, era figlio di un contadino, si laureò alla University of Kent e poi frequentò la Royal Academy of Dramatic Art a Londra. Durate la sua carriera fu nominato per due volte all’Oscar, la prima per il ruolo di Matt Fowler al fianco di Sissy Spacek in In the Bedroom (2001) e la seconda per la sua interpretazione dell’avvocato bipolare Arthur Edens in Michael Clayton (2007).

Wilkinson è apparso anche in film come Shakespeare in Love, The Patriot, Se mi lasci ti cancello, Rush Hour – Due mine vaganti, Ragione e sentimento, The Exorcism of Emily Rose, Batman Begins, Un giorno per sbaglio, Sogni e delitti, La ragazza con l’orecchino di perla, The Grand Budapest Hotel e Selma – La strada per la libertà.

Nel 2008 Wilkinson ha vinto un Golden Globe e un Emmy come miglior attore non protagonista per aver interpretato Benjamin Franklin nella miniserie in costume della HBO John Adams. Altri ruoli televisivi degni di nota includono quello di Joseph Kennedy Sr. in The Kennedys, il film TV del 2008 Recount sulle elezioni presidenziali del 2000 e, più recentemente, l’attore aveva anche ripreso il ruolo di Gerald in The Full Monty per la serie sequel su Disney+, che raccontava i personaggi 26 anni dopo.