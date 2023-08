È morto Ron Cephas Jones, attore di ‘This Is Us’

È morto a 66 anni Ron Cephas Jones, attore conosciuto principalmente per il ruolo di William ‘Shakespeare’ Hill nella serie tv This Is Us. Ruolo che gli è valso due Emmy awards – uno nel 2018 e il secondo nel 2020 – come Miglior attore ospite in una serie drammatica.

A darne notizia è Dan Spilo, manager dell’attore, che ha rilasciato un comunicato spiegando che Jones è morto «a causa di un problema polmonare che lo affliggeva da tempo». Il comunicato così continua: «Nel corso della sua carriera, il suo calore, la bellezza, la generosità, la gentilezza e il suo cuore sono stati vissuti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo».

E ancora: «La sua carriera è iniziata al Nuyorican Poets Cafe e il suo amore per il palcoscenico è rimasto intatto per tutta la sua carriera come dimostrato dalla recente nomination ottenuta ai Tony Award e la vittoria ai Drama Desk Award per il suo ruolo in Clyde’s a Broadway». «L’anima e la bellezza interiore di Ron sono stati evidenti anche per il grande pubblico grazie alla sua performance in This Is Us che gli è valsa due Emmy». Oltre a This Is Us, Jones ha recitato in film come Accordi e disaccordi di Woody Allen, Paid in Full e Across the Universe mentre per la tv ha avuto ruoli in Law & Order, Mr. Robot e The Get Down di Baz Luhrmann.