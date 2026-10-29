È morto Patrick Stewart

Patrick Stewart è morto mercoledì nella sua casa di Los Angeles. Aveva 86 anni. Amatissimo attore inglese, vincitore di un Emmy, era celebre per il suo lavoro a teatro e sullo schermo e molto amato sia per la sua affabilità sia per i ruoli in franchise popolarissimi come Star Trek e X-Men.

La morte di Stewart è stata confermata da un comunicato sui suoi canali social, che ne attribuisce la causa a “un breve e toccante cammino con l’Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy”.

“È stato avvolto dal caloroso abbraccio di familiari e amici, circondato da musica dal vivo, preghiere, lacrime, risate e dalla profonda emozione che solo lui sapeva suscitare, dopo una vita di dedizione verso tutti noi”, si legge ancora nella nota. “Custodiremo per sempre l’espressione di serenità e di pacata riflessione sul suo volto, un monito perenne della sua invincibile grazia”.

Stewart era adorato dai colleghi e dal pubblico. Aveva un carattere bonario e cordiale, ed era spesso lodato per la sua concretezza e per la disponibilità a dare il meglio in ogni progetto. “Non è Sir Patrick Stewart per caso”, ha detto Akiva Goldsman, creatore di Star Trek: Picard. “È divertente, è spiritoso ed è un piacere bere con lui un bicchiere di vino, o anche due. Ed è uno a cui piace collaborare”. Eppure intorno a lui c’era un’aura da mito, soprattutto per i suoi fan. “Andare in giro con Patrick è come andare in giro con il Papa”, ha detto Ian McKellen di Stewart. “Non che la gente si inginocchi, ma ha toccato tantissime vite”.

Stewart nacque il 13 luglio 1940 nello Yorkshire, in Inghilterra, in pieno secondo conflitto mondiale. Crebbe a Mirfield in una famiglia povera, con un padre fisicamente violento, un aspetto su cui Stewart nelle interviste è sempre stato di una sincerità rinfrancante. Nella sua città natale partecipava spesso al teatro locale, passatempo comune a molti a Mirfield, e attribuiva la propria passione per la recitazione al suo insegnante di inglese, Cecil Dormand, che gli fece conoscere l’opera di William Shakespeare.

“Anche se molte persone nella mia vita hanno avuto una grande influenza su di me, senza quest’uomo nulla di tutto questo sarebbe accaduto”, disse Stewart quando la regina Elisabetta II lo nominò cavaliere nel 2010. “È stato lui a mettermi in mano un volume di Shakespeare [e] a dirmi: ‘Ora alzati e recita’”.

All’inizio Stewart intraprese la carriera di giornalista, collaborando con il quotidiano locale. Ma si rese presto conto che la recitazione era la sua vera strada. “Mi buttai nel lavoro, consapevole di essere molto, molto fortunato ad avere un impiego del genere”, raccontò a Rolling Stone a proposito del suo primo lavoro. “Ma mi ero immerso completamente nel teatro amatoriale. Lo adoravo. Adoravo andare alle prove. Per prima cosa, mi toglieva da casa. Però c’era un problema: tutta quella recitazione da dilettante interferiva pesantemente con il mio lavoro di giornalista. Mi cacciai nei guai. Fui disonesto. Inventavo le cose. Mi inventavo di tutto… Perché per me essere alle prove era più importante che andare a una riunione del consiglio comunale”.

Stewart si trasferì a Bristol per frequentare la Bristol Old Vic Theatre School. Fece la sua prima apparizione professionale sul palco in una produzione di Cyrano de Bergerac nel 1959 al Theatre Royal di Bristol. Nel 1966 entrò nella Royal Shakespeare Company, un passo che trasformò la sua carriera teatrale, e vi rimase fino al 1982. Durante gli anni alla Royal Shakespeare Company, Stewart recitò in numerose produzioni, tra cui Amleto, Re Lear e La bisbetica domata. Esordì sullo schermo nel 1967, nel ruolo di un pompiere nella soap opera britannica Coronation Street. Negli anni Settanta cominciò ad apparire con più regolarità in televisione, tra l’altro nel film tv Guerra imminente, su Winston Churchill, e nell’adattamento della BBC di Io, Claudio.

Negli anni Ottanta la traiettoria della carriera di Stewart cambiò quando fu scelto per interpretare Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation, che debuttò nel 1987 e andò avanti per 178 episodi. Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek, disapprovò notoriamente la scelta di Stewart, dicendo: “Ma che diavolo? Non voglio un inglese calvo e di mezza età”. Nonostante questo, il personaggio conquistò un enorme seguito di fan e Stewart diventò inscindibile da Picard. La serie ebbe un impatto culturale enorme e consacrò Stewart come vera e propria star della Tv, con apparizioni anche al Saturday Night Live e nei Simpson.

“L’impatto di The Next Generation su moltissime persone è stato straordinario”, ha detto Stewart della serie. “Parlava di verità, di giustizia, di onestà e di rispetto per gli altri, chiunque fossero e per quanto strana fosse la creatura aliena a cui somigliavano. Questo non aveva importanza. Erano vivi. E se avevano bisogno di aiuto, Jean-Luc Picard e il suo equipaggio, la sua squadra, erano lì per darlo. In un certo senso, eravamo dei ministri. E ormai ho sentito tantissime volte persone che hanno avuto l’onestà e il coraggio di raccontarmi aspetti della loro vita, della loro salute, della loro salute mentale. E come tutto fosse stato salvato e migliorato dal guardare la serie ogni settimana”.

Dopo la conclusione di Star Trek: The Next Generation nel 1994, Stewart si dedicò al cinema. Riprese il ruolo di Picard in Star Trek – Primo contatto e Star Trek – L’insurrezione, e recitò a fianco di Mel Gibson e Julia Roberts in Ipotesi di complotto. Nel 2000 fu scelto per interpretare il popolare personaggio dei fumetti Marvel, il Professor Xavier, in X-Men, uno dei film di punta che inaugurarono la moderna mania dei supereroi. Continuò a interpretare il Professor X in X2 e X-Men – Conflitto finale, e tornò poi in X-Men – Giorni di un futuro passato, nonostante la morte del suo personaggio nella trilogia iniziale.

Fu in questi film che Stewart strinse una profonda amicizia con il collega inglese Ian McKellen, che interpretava il suo nemico Magneto. Stewart ha indicato il ritorno nei panni del Professor X in Logan (2017), una versione cupa dei fumetti, come il suo preferito della saga, anche se in seguito è comparso brevemente nel sequel Marvel del 2022 Doctor Strange nel Multiverso della Follia. “Ho amato Logan, il che forse sconcerterà i fan degli X-Men, ma è stata la mia migliore esperienza in tutti quei film”, ha detto Stewart a Rolling Stone.

Far parte dell’universo degli X-Men ha accresciuto la fama di Stewart e gli ha anche offerto una piattaforma per parlare di temi del mondo reale attraverso l’intrattenimento, cosa che ha sempre dichiarato di ritenere molto importante. “È stato un forte incentivo a far parte di questo franchise”, ha detto Stewart a Rolling Stone a proposito dei film. “Perché affrontava un tema contemporaneo. Riguardava il pregiudizio e il trattamento degli outsider, o di chi è considerato diverso, che sia per razza, genere o sessualità. Il fatto che le persone debbano poter vivere ed esprimere la propria individualità a modo loro. E non dovrebbero essere vittimizzate per la loro diversità”.

Stewart ha continuato ad abbracciare un’ampia gamma di ruoli a teatro e sullo schermo per tutta la carriera, senza mai distinguere tra l’idea di arte alta e quella di intrattenimento di massa. Ha prestato la voce a diversi personaggi in serie animate come I Griffin, American Dad! e Robot Chicken, ed è stato corrispondente del Daily Show per diversi episodi. Ha continuato a recitare in teatro, in particolare con McKellen in Aspettando Godot nel 2009 e di nuovo nel 2014. Nel 2020 è tornato a Picard nel reboot di Star Trek, Star Trek: Picard, andato avanti per tre stagioni con grande successo di critica e l’entusiasmo dei fan, che si sono rallegrati nel risentirlo pronunciare la sua celebre battuta “Engage”. Alan Sepinwall aveva elogiato la serie, scrivendo che “il ritorno di Stewart nel ruolo sarebbe già di per sé un motivo sufficiente per guardarla”.

“Con tutto il rispetto per Shatner, Nimoy, Brooks, Auberjonois, Mulgrew, Bakula e compagnia, Stewart è di gran lunga il miglior attore ad aver fatto parte del cast fisso di Star Trek”, ha scritto Sepinwall. “Ha reso guardabili i primi due pessimi anni di Next Generation con la sua sola presenza, e quando la scrittura è migliorata il suo lavoro ha portato la serie a un altro livello… Non ha mai trattato questo lavoro come un semplice stipendio, ma sembra particolarmente carico di energia per la sfida di tornare a questo ruolo in questo momento della sua vita e di quella di Picard”.

Stewart è stato in effetti molto lodato per il suo lavoro, sia dalla critica sia dai premi. Ha ricevuto quattro candidature agli Emmy, tre ai Golden Globe, tre ai SAG Award, una ai Tony e tre ai Grammy (ha vinto il Grammy per il miglior album di spoken word per bambini nel 1996 con Prokofiev: Peter and the Wolf). In Inghilterra ha ottenuto cinque candidature agli Olivier, vincendo per le produzioni teatrali di Antonio e Cleopatra e Amleto. Nel 2001 è stato nominato Officer of the Order of the British Empire, noto come OBE, e nel 2010 è stato fatto cavaliere per i suoi meriti nelle arti.

Accanto alla carriera di attore, Stewart è stato un convinto sostenitore di diverse cause importanti. Si è espresso contro la violenza domestica per Amnesty International ed è diventato patron dell’ente benefico britannico Refuge, che aiuta le donne vittime di abusi. Si è battuto per la parità di genere ed è stato un convinto sostenitore dei diritti LGBTQ+.

“Ai suoi traguardi professionali facevano da contraltare, con pari umiltà, la filantropia e l’attivismo a favore dei diritti umani, delle sopravvissute alla violenza domestica, dei rifugiati di tutto il mondo, dei servizi di salute mentale per i veterani e del benessere degli animali, in particolare dei suoi amatissimi pitbull in affido”, si legge nel comunicato che annuncia la sua morte. “Sarà ricordato per la dignità, la compassione e l’umanità che ha portato in ogni ruolo, nell’arte come nella vita”.

La sua autobiografia, Making It So: A Memoir, è uscita nel 2023 e ha raccontato con onestà la vita e le convinzioni dell’attore. Più di recente, Stewart è stato patron di Dignity in Dying, impegnandosi attivamente nella campagna per il diritto al suicidio assistito nel Regno Unito.

“Se qualcuno si trova in una condizione di profonda sofferenza ed è una persona di fede, il modo in cui credo che la sua fede possa essere onorata è dargli ciò di cui ha più bisogno: una fine senza dolore”, ha detto Stewart a Rolling Stone nel 2020. “Darà ad altre persone la possibilità di scegliere di porre fine alla propria vita nel modo in cui desiderano che finisca. Naturalmente mi metto spesso nei loro panni. Ho 79 anni e non so cosa accadrà domani”.

Da Rolling Stone US