È morto Michael Madsen

Michael Madsen, l’attore noto per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino Kill Bill e Le Iene, è morto, come confermato da Variety. Aveva 67 anni.

Madsen ha avuto un arresto cardiaco ed è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Malibu giovedì mattina, secondo quanto riportato dal suo portavoce.

«Negli ultimi due anni Michael Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i prossimi lungometraggi Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita. Michael si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro intitolato Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, attualmente in fase di editing», hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta i manager di Madsen, Susan Ferris e Ron Smith, e la sua addetta stampa, Liz Rodriguez. «Michael Madsen è stato uno degli attori più iconici di Hollywood, che mancherà a molti».

Madsen ha interpretato Mr. Blonde in Le Iene (1992) l’opera prima cult di Quentin Tarantino, con Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker.In una delle scene più memorabili del film, il suo personaggio taglia l’orecchio a un poliziotto mentre balla sulle note di Stuck in the Middle With You degli Stealers Wheel.

Madsen ha poi collaborato con Tarantino in entrambi i film di Kill Bill, così come in The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood. La sua filmografia comprende oltre 300 titoli, tra cui Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City, “Species” e C’era una volta in Messico.

Madsen è nato il 25 settembre 1957 a Chicago da Elaine, regista e scrittrice, e Calvin Christian Madsen, pompiere. Tra i suoi fratelli figurano Cheryl Madsen e l’attrice candidata all’Oscar Virginia Madsen.

Fuori dallo schermo, Madsen era anche un poeta affermato, con diverse raccolte a suo nome, tra cui Burning in Paradise, Expected Rain e il suo libro di prossima uscita, Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems.