È morto Maurizio Costanzo

È morto a Roma Maurizio Costanzo, aveva 84 anni. Lo ha comunicato il suo ufficio stampa. È stato giornalista, ma anche autore radiofonico, televisivo, di canzoni (su tutte la mitica Se telefonando per Mina), autore di opere teatrali, sceneggiatore (quattro film di Pupi Avati e Una giornata particolare di Ettore Scola, con Sophia Loren e Mastroianni).

Nato nella capitale il 28 agosto 1938, ha iniziato come cronista di Paese Sera nel 1956. Ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi ma ha raggiunto la popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Il suo nome però è legato soprattutto al Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982 (prima su Rete4 e poi su Canale 5) dal Teatro Parioli di Roma, che ha inventato il cosiddetto “salotto tv” e ha lanciato moltissimi nomi: da Enrico Brignano a Giobbe Covatta, da Enzo Iacchetti a Daniele Luttazzi, da Valerio Mastandrea a Platinette e Vittorio Sgarbi.

In contemporanea, Costanzo ha condotto per molte edizioni anche Buona Domenica, dapprima (1985) con Corrado, e alla fine (2006) con Loredana Lecciso. In mezzo con lui ci sono stati Paola Barale, Massimo Lopez, Claudio Lippi.

Oltre che della storia della tv (e non solo), Costanzo è anche stato, nel male e nel bene, parte della Storia. Nel 1980 nella lista della P2 c’è anche il suo nome, tessera numero 1819: prima lo negherà e poi ammetterà il legame con Licio Gelli & C. Il 14 maggio 1993 fu l’obiettivo di un attentato: la mafia ha provato a farlo saltare in aria (un’auto con 90 chili di tritolo fatta esplodere in via Fauro, vicino al Parioli) per il suo impegno prima al fianco e poi in ricordo di Giovanni Falcone.

Si è sposato quattro volte: con Lori Sammartino nel 1963, con Flaminia Morandi nel 1973 ( dalla quale ha avuto due figli: Camilla, sceneggiatrice in Rai, e il regista Saverio). Dopo una lunga convivenza con Simona Izzo, nel 1987 sposa Marta Flavi. Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi.