È morto Malcolm-Jamal Warner, il Theo dei Robinson. Secondo diverse fonti, tra cui CNN e People Monday, Warner sarebbe morto domenica in seguito a un annegamento accidentale mentre nuotava durante una vacanza con la famiglia in Costa Rica.

La Polizia Nazionale della Costa Rica ha riferito ad ABC News che l’attore è deceduto per asfissia dopo aver nuotato vicino a Cocles, a Lion, in Costa Rica. Gli agenti hanno riferito alla testata che è stato trascinato da una forte corrente in acqua. Il suo corpo è stato trovato e identificato dalla famiglia domenica pomeriggio.

Warner era noto soprattutto per I Robinson. Il ruolo di Warner nei panni dell’adorabile Theodore, unico figlio maschio di Bill Cosby nella serie, gli è valso una nomination come Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Comica agli Emmy Awards del 1986. Dopo anni nella sitcom della NBC, Warner ha interpretato Malcolm in Malcolm & Eddie, al fianco di Eddie Griffin, a metà degli anni Novanta.

Nello stesso decennio è diventato produttore esecutivo dell’amata serie per bambini della PBS The Magic School Bus, prestando anche la sua voce. È apparso anche in programmi come Here and Now e ha condotto Storybreak sulla CBS nel 1993 e nel 1994.

Warner ha anche interpretato Alex Reed nella serie di breve durata Reed Between the Lines, trasmessa su BET e Centric nel 2012 e nel 2015, in cui ha interpretato il partner del personaggio di Carla (Tracee Ellis Ross). Negli ultimi anni Warner ha avuto un ruolo ricorrente in Suits nel 2016 e nel 2017, ha interpretato A.C. Cowlings in The People vs O.J. Simpson: American Crime Story nel 2016 ed è apparso in American Horror Story: Freak Show nel 2014.

Oltre alla sua carriera di attore, Warner ha avuto un’incursione nella musica che gli ha fruttato un Grammy. Sebbene nessuno dei suoi album abbia ricevuto nomination, ha vinto il premio per la Migliore Performance R&B Tradizionale dopo il feat. in Jesus Children di Robert Glasper.

Da solo Warner ha pubblicato quattro album nel corso della sua carriera, l’ultimo dei quali è uscito nel 2022, Hiding in Plain Sight. Più recentemente ha condotto il suo podcast, Not All Hood, di cui è uscito un nuovo episodio soltanto tre giorni fa.

Da Rolling Stone US