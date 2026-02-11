È morto James Van Der Beek

James Van Der Beek, popolarissimo per aver interpretato Dawson Leery in Dawson’s Creek e per numerosi altri ruoli tra televisione e cinema, è morto mercoledì. Aveva 48 anni. Gli era stato diagnosticato un tumore al colon-retto nel 2023 e aveva reso pubblica la diagnosi nel 2024.

La famiglia ha annunciato la notizia con un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram: «Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. Ci sarà molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quel momento verrà. Per ora chiediamo rispetto e riservatezza mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico».

Nato in Connecticut, Van Der Beek iniziò a recitare Off-Broadway quando era ancora al liceo. Aveva preso parte a diverse produzioni teatrali e ad alcuni film indipendenti prima della svolta, arrivata nel 1997 con il ruolo in Dawson’s Creek. La serie andò in onda per sei stagioni e vedeva nel cast anche Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams. Il creatore Kevin Williamson aveva modellato il personaggio del giovane aspirante regista biondo ispirandosi alla propria esperienza di vita.

«Ci sono molte cose di Dawson che mi infastidiscono», ammise l’attore. «Mi piaceva la sua vulnerabilità, ma per il resto lo trovavo un po’ irritante», disse durante una reunion per il 20° anniversario nel 2019. Aggiunse per anche che, grazie ai dialoghi autentici, «era in qualche modo un sogno interpretarlo».

Durante gli anni di Dawson’s Creek interpretò anche altri ruoli, tra cui quello da protagonista nel dramma sportivo Varsity Blues, per cui vinse un MTV Movie Award. Fu Jay in Jay & Silent Bob Strike Back di Kevin Smith e recitò in Le regole dell’attrazione.

Dopo la conclusione di Dawson’s Creek, tornò a teatro con Rain Dance e partecipò come guest star in serie come Criminal Minds e How I Met Your Mother. In One Tree Hill ebbe un ruolo ricorrente nei panni di un regista, quindi prese parte a serie tra cui Mercy, Don’t Trust the B—- in Apt. 23 e Friends With Better Lives. Per la serie What Would Diplo Do ricevette recensioni positive per la sua interpretazione del dj eccentrico.

Più recentemente ha avuto ruoli ricorrenti in CSI: Cyber e Pose, e ha prestato la voce per 69 episodi della serie animata Vampirina. È inoltre apparso nella ventottesima stagione di Dancing With the Stars e ha partecipato come Griffin a The Masked Singer nel 2025. La sua più recente apparizione come guest star è stata in due episodi di Overcompensating. Lascia la moglie, Kimberly Brook, e sei figli.