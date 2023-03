È morto Ivano Marescotti

È morto all’età di 77 anni Ivano Marescotti, celebre attore di cinema e teatro.

Nato a Villanova, in Romagna, nel 1946, dopo dieci anni di lavoro per l’ufficio urbanistica del Comune di Ravenna decide di intraprende l’attività teatrale, e inizia a lavorare accanto a nomi come Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari e Giorgio Albertazzi. Nel 1989 fa il suo esordio nel cinema con il film La cintura, cui segue L’aria serena dell’ovest di Silvio Soldini.

Tra i suoi film più famosi: Il portaborse di Daniele Luchetti (1991), Il muro di gomma di Marco Risi (1991), Johnny Stecchino e Il mostro di Roberto Benigni (1991 e 1994), Strane storie – Racconti di fine secolo di Sandro Baldoni (1994), Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enza Negroni (1996), Pasolini, un delitto italiano di Marco Tullio Giordana (1995), fino a Che bella giornata di Gennaro Nunziante (2011), accanto a Checco Zalone.

Tra gli autori con cui ha collaborato di più c’è stato Carlo Mazzacurati, che l’ha diretto in tre film: Vesna va veloce (1996), La lingua del santo (2000) e La giusta distanza (2007).

Marescotti ha anche preso parte a film internazionali come Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella (1999), Hannibal di Ridley Scott (2001) e King Arthur di Antoine Fuqua (2004)

Il suo ruolo recente più noto è quello del patriarca di A casa tutti bene di Gabriele Muccino (2017), film di grande successo che ha poi ispirato la serie omonima.

Nel febbraio 2022 ha annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al Teatro Accademia Marescotti”, la sua scuola di teatro con sede a Ravenna.