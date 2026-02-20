È morto Eric Dane, il dottor Sloan di ‘Grey’s Anatomy’

Eric Dane, celebre soprattutto per aver interpretato l’indimenticabile dottor Mark Sloan — alias dottor Bollore — in Grey’s Anatomy e per il suo ruolo in Euphoria, è morto giovedì. Aveva 53 anni. La notizia della sua scomparsa arriva 10 mesi dopo che aveva reso pubblica la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nota anche come morbo di Lou Gehrig.

«Con il cuore pesante annunciamo che Eric Dane si è spento giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA», si legge in una dichiarazione della famiglia dell’attore, riportata da People. «Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo».

«Durante il suo percorso con la SLA, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per altri che affrontano la stessa battaglia», ha aggiunto la famiglia. «Ci mancherà profondamente e sarà ricordato per sempre con amore. Eric adorava i suoi fan ed è eternamente grato per l’ondata di affetto e sostegno che ha ricevuto. Chiediamo privacy mentre affrontiamo questo momento impossibile».

Nell’aprile dello scorso anno, Dane aveva raccontato di aver ricevuto la diagnosi di SLA, una rara malattia degenerativa che colpisce le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale. Nelle sue apparizioni televisive e sui social media, parlava spesso delle difficoltà di convivere con la malattia e promuoveva la sensibilizzazione e la ricerca sulla SLA.

«Non dimenticherò mai quelle tre lettere», aveva detto a Diane Sawyer a Good Morning America, parlando di come la sua vita fosse cambiata dopo la diagnosi. «È con me dal momento in cui mi sveglio. Non è un sogno». All’epoca aveva spiegato che il lato destro del suo corpo aveva smesso di funzionare, mentre il sinistro era ancora attivo. «Sto combattendo il più possibile. Ci sono così tante cose che non posso controllare», aveva dichiarato.

Eric William Dane era nato l’8 novembre 1972 a San Francisco, in California. Suo padre morì per una ferita d’arma da fuoco quando Dane aveva sette anni. «Era un uomo della Marina e poi è diventato architetto e interior designer. Era un’anima tormentata», aveva spiegato al Gulf Times nel 2014.

Atleta durante il liceo, inizialmente Dane non aveva alcuna intenzione di diventare attore. «Giocavo a pallanuoto al liceo, la mia stagione finì presto e mi ritrovai coinvolto a interpretare Joe Keller in Erano tutti miei figli», aveva spiegato alla testata. «E me ne innamorai. Pensai: è la sensazione più bella del mondo!».

Si trasferì a Los Angeles nel 1993 e per diversi anni faticò, accettando ruoli in film e serie televisive come Gideon’s Crossing, Streghe, Bayside School, Sposati… con figli e X-Men – Conflitto finale. Nel 2006 ottenne il ruolo che cambiò la sua carriera: l’affascinante chirurgo plastico dottor Mark Sloan nel medical drama Grey’s Anatomy.

Un personaggio che abbracciò pienamente. «Sentivo di avere un obbligo artistico a non sottrarmi a quella parte del personaggio. E in una certa misura, c’è molto di me in quel tipo», aveva detto a Glamour nel 2019. «Ma alla fine, tendi a dare alle persone ciò che chiedono, perché è la strada più semplice».

Dopo aver lasciato la serie nel 2012, Dane interpretò un comandante della Marina nella serie distopica The Last Ship per cinque stagioni, prima di approdare a Euphoria. Il teen drama HBO debuttò nel 2019 e, all’interno di un cast brillante, Dane offrì una delle performance più inquietanti nei panni del padre di Nate Jacobs, interpretato da Jacob Elordi.

Nell’intervista del 2014 al Gulf Times, Dane aveva parlato del suo rapporto «di amore e odio» con la recitazione. «Quando la amo, la amo più di qualsiasi altra cosa», aveva detto. «E quando non la sento, provo un profondo disprezzo. Non so se riesco ad articolare esattamente il perché, ma penso che in ogni cosa ci sia un equilibrio: non puoi avere un amore così intenso per qualcosa senza avere anche il suo opposto».

Lo scorso ottobre, Dane aveva rivelato di aver dovuto rinunciare a una prevista apparizione agli Emmy Awards a causa di un trauma cranico legato alla sua diagnosi di SLA. L’attore avrebbe dovuto consegnare un premio insieme al suo ex collega di Grey’s Anatomy Jesse Williams, ma fu costretto a ritirarsi all’ultimo momento.

Se l’infortunio gli impedì di partecipare alla cerimonia, non gli impedì però di volare a Washington, D.C., pochi giorni dopo per incontrare alcuni legislatori e sollecitare maggiori finanziamenti per la ricerca sulla SLA. (Non esiste ancora una cura per la malattia e non è pienamente compreso cosa la provochi).

A proposito del suo ruolo di sostenitore — soprattutto considerando che disponeva di risorse per accedere a cure non disponibili per tutti i malati di SLA — Dane aveva dichiarato al Washington Post: «Sono sempre stato un libro aperto su certe cose della mia vita. È qualcosa che ho sentito il bisogno di condividere con le persone. Non ho davvero un interesse personale in gioco, per così dire, quando si tratta di preoccuparmi di cosa penseranno di me. È più una questione di: “Come posso aiutare? Come posso rendermi utile?”».

