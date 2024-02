È morto Carl Weathers, interpretò Apollo Creed in ‘Rocky’. Aveva 76 anni

È morto a 76 anni Carl Weathers, interprete di Apollo Creed nei film originali della saga di Rocky e di altri ruoli memorabili in Predator, Un tipo imprevedibile, The Mandalorian. La morte è stata confermata dalla famiglia in una dichiarazione a Deadline.

«È con il cuore pesante che annunciamo che Carl Weathers ha lasciato questo mondo. Carl era un essere umano straordinario, e ha avuto una vita straordinaria. Il suo lavoro nel cinema, nella televisione, nelle arti e nello sport ha lasciato un segno indelebile, in tutto il mondo e su più generazioni. Lo amavamo come fratello, padre, nonno, compagno, e amico».

Prima della recitazione, Weathers fu giocatore di football professionista (giocò otto partite con gli ex-Oakland Raiders nel 1970-1971). Poi, nei primi Anni Settanta, debuttò nei film blaxploitation e negli sceneggiati crime per la tv. Infine, giunse al ruolo che avrebbe cambiato la sua carriera: il rivale (poi amico) di Rocky Balboa nell’omonima saga cinematografica (fin dal primo film, nel 1976, continuando poi con Rocky II, Rocky III, e Rocky IV).

Venerdì, è stato proprio il suo compagno di set Sylvester Stallone a dedicare un saluto affettuoso e commosso al collega e amico:

«Oggi, per me, è un giorno incredibilmente triste. Mi sento spezzato dentro, non riesco a descriverlo. Sto cercando di tenere tutti i pezzi insieme, perché Carl Weathers è stato una parte davvero importante della mia vita e del mio successo… lui c’era sempre. Glielo riconosco, e gli dico grazie. […] Non avrei mai potuto essere chi sono stato grazie a Rocky senza di lui. Era assolutamente fenomenale».

Omaggi a Weathers sono arrivati anche da Arnold Schwarzenegger, Adam Sandler e Jon Favreau tra gli altri.

A true great man. Great dad. Great actor. Great athlete. So much fun to be around always. Smart as hell. Loyal as hell. Funny as hell. Loved his sons more than anything. What a guy!! Everyone loved him. My wife and I had the best times with him every time we saw him. Love to… pic.twitter.com/Gi2lPWFTgt

— Adam Sandler (@AdamSandler) February 2, 2024