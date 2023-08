È morto Bryan Randall, fotografo e compagno di Sandra Bullock

Bryan Randall, fotografo e compagno di Sandra Bullock, è morto nel fine settimana. Lo riporta la rivista People, a cui la famiglia ha affidato una dichiarazione. Randall aveva 57 anni.

«È con grande tristezza che comunichiamo che il 5 agosto Bryan Randall si è spento serenamente dopo una battaglia di tre anni contro la SLA», ha dichiarato la famiglia. «Bryan aveva scelto di mantenere private le sue condizioni di salute e chi si è preso cura di lui ha fatto del proprio meglio per onorare la sua richiesta».

«Siamo immensamente grati agli instancabili medici che sono stati con noi durante questa malattia e alle stupefacenti infermiere che sono diventate le nostre compagne di stanza, spesso sacrificando la loro famiglia per stare con la nostra», continua la dichiarazione.

«In questo momento chiediamo la privacy per elaborare il lutto e per venire a patti con l’impossibilità di dire addio a Bryan». Firmato His Loving Family.

Randall e l’attrice stavano insieme dal 2015.