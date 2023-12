È morto Andre Braugher, attore di ‘Brooklyn Nine-Nine’

Andre Braugher, due volte vincitore dell’Emmy per Brooklyn Nine-Nine e Homicide, è morto lunedì all’età di 61 anni in seguito a una breve malattia. Lo ha confermato a Rolling Stone la sua storica addetta stampa Jennifer Allen.

Nel corso della sua carriera, Braugher ha ottenuto numerosi riconoscimenti e i suoi ruoli hanno spaziato dalla televisione al cinema con personaggi spesso complessi e passando dal dramma alla commedia.

Nato a Chicago il 1 luglio 1962, Braugher si è laureato in teatro alla Stanford University. Successivamente ha frequentato la Juilliard School e ha conseguito un Master of Fine Arts. Braugher ha recitato nel suo primo film, Glory – Uomini di gloria (1989), nei panni di Thomas Searle, un uomo nero libero che si univa al primo reggimento nero dell’esercito dell’Unione durante la guerra di secessione. Quell’anno la ABC riportò in tv Kojak per un remake e Braugher interpretò la spalla del protagonista, Winston Blake.

Alcuni anni dopo, Braugher ha ottenuto il ruolo di detective Frank Pembleton in Homicide e ha recitato nella serie dal 1992 al 1998. La sua interpretazione gli è valsa un Emmy Award nel 1998 e due Television Critics Association Awards nel 1997 e nel 1998 come miglior attore in una serie drammatica.

Dopo Homicide, Braugher è apparso in diversi programmi televisivi, tra cui Gideon’s Crossing della ABC e Hack della CBS; il suo ruolo da protagonista in Thief di FX gli è valso il suo secondo Emmy per la migliore interpretazione di un attore protagonista in una miniserie.

Quando Braugher si è dato alla commedia e ha interpretato il capitano Raymond Holt per Brooklyn Nine-Nine al fianco di Andy Samberg, la sua interpretazione gli è valsa altre quattro nomination agli Emmy come attore non protagonista in una serie comedy. Lo show si è concluso nel 2021 dopo otto stagioni.

Ha ottenuto altre due delle sue 11 nomination nella sitcom Men of a certain age, insieme a Ray Romano e Scott Bakula nei panni di tre migliori amici sulla quarantina.

Interprete instancabile, Braugher è apparso anche sul palco del New York Shakespeare Festival in Misura per misura, La dodicesima notte, nel ruolo principale di Enrico V, che è stato premiato con un Obie Award, e in Come vi piace.

Il suo lavoro nei lungometraggi è stato prolifico e includeva ruoli in Salt del 2010 con Angelina Jolie per il regista Phillip Noyce; Passengers – Mistero ad alta quota nel 2008 con Anne Hathaway; Duets con Gwyneth Paltrow e Frequency – Il futuro è in ascolto con Dennis Quaid nel 2000.

Braugher era recentemente apparso nella sesta stagione del dramma legale The Good Fight e nel film del 2022 She Said, una rivisitazione dell’indagine del New York Times che ha portato al processo contro Harvey Weinstein e ha contribuito a innescare il movimento #MeToo. Braugher, che interpretava il redattoreDean Baquet, è apparso accanto a Carey Mulligan e Zoe Kazan, che interpretavano rispettivamente le reporter Megan Twohey e Jodi Kantor. Doveva recitare insieme a Uzo Aduba e Susan Kelechi Watson nel giallo di Netflix The Residence.

