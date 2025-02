È morta Michelle Trachtenberg, attrice di ‘Gossip Girl’ e ‘Buffy’. Aveva 39 anni

Michelle Trachtenberg, attrice celebre per il suo ruolo in Gossip Girl, Buffy l’ammazzavampiri e per altre numerose apparizioni in film e serie TV tra gli anni ’90 e 2000, è morta all’età di 39 anni.

La notizia è stata resa pubblica dal New York Post: secondo la polizia, Trachtenberg è stata trovata morta mercoledì 26 febbraio nel suo appartamento di New York vicino a Columbus Circle. Al momento, le cause della morte non sono state ancora chiarite o comunicate.

Nata a New York l’11 ottobre 1985, il primo ruolo di Trachtenberg arriva all’età di 9 anni nella serie Nickelodeon degli anni ’90 Le avventure di Pete e Pete, in cui interpretava Nona F. Mecklenberg. Ha continuato a recitare in un molto film e show per bambini, debuttando anche sul grande schermo nel 1996 in Harriet la spia, in cui interpretava la parte della protagonista.

Da adulta ha impersonato per tre anni Dawn Summers, la sorella dell’omonima protagonista cacciatrice di vampiri di Buffy, e l’antagonista manipolatrice e calcolatrice Georgina Sparks in Gossip Girl, che è andato avanti per sei stagioni.