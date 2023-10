È morta Marzia Ubaldi

Marzia Ubaldi si è spenta oggi all’età di 85 anni: “Ciao Mamma. Stavolta me l’hai combinata proprio grossa… il ‘chi è di scena’ è stato per te. Sono completamente svuotata…”, ha scritto sulla sua pagina Facebook la figlia Emanuela Moschin.

Nata a Milano il 2 giugno del 1938, la Ubaldi aveva iniziato la carriera da attrice negli anni Sessanta al Piccolo di Milano dove prese parte, nel ruolo di protagonista, all’opera La Congiura, messa in scena dal regista Luigi Squarzina. Sempre negli anni Sessanta si affacciò anche al mondo della musica: come cantante firmò alcuni pezzi per la casa discografica Karim, e fu proprio lei a incidere la prima versione della La ballata dell’amore cieco (o della vanità) di Fabrizio De Andrè nel 1966:”Ne temevo la reazione…”, aveva spiegato Ubaldi, “disse che era una meraviglia”.

Una carriera anche fra cinema e piccolo schermo. Da Giallo sera a La coscienza di Zeno, a I Cesaroni a Suburra, fino all’ultima apparizione, nel 2023, in Call My Agent – Italia. Come doppiatrice diede la sua voce a numerose attrici straniere particolarmente note, come Judi Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft, Gena Rowlands, Vanessa Redgrave e Jeanne Moreau.