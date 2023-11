È morta la produttrice cinematografica Marina Cicogna

È morta a Roma a 89 anni Marina Cicogna, produttrice cinematografica nonché prima donna ad affermarsi in quel ruolo nel mondo del cinema.

Tra i film più importanti da lei prodotti anche Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, Oscar 1971 per il miglior film straniero. E poi Zeffirelli, Lina Wertmüller, Vittorio De Sica, Pasolini e tanti altri. Una vita sopra le righe che era stata raccontata in un documentario del 2021.

L’avevamo incontrata proprio per l’uscita del doc, e in una lunga chiacchierata ci aveva raccontato tutto. Carriera, libertà, bellezza, nostalgia: «Sono verso la parte ultima della mia vita, e so solo che questo mondo in cui viviamo adesso non mi piace per niente».