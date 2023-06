È morta Glenda Jackson, attrice inglese due volte premio Oscar

Oggi in tanti non la ricordano più, ma Glenda Jackson è stata una delle attrici inglesi più celebri e premiate degli anni ’70. È morta a 87 anni a Londra “dopo una breve malattia”, come recita la nota con cui è stata diffusa la notizia.

Nata a Birkenhead, vicino a Liverpool, da una famiglia operaia, inizia a lavorare come farmacista per poi studiare recitazione al RADA. Dopo un primo ruolo al cinema, entra nella Royal Shakespeare Company, dove lavora spesso al fianco di Peter Brook.

La popolarità arriva nel 1969 con il controverso Donne in amore di Ken Russell, per il quale vinse il suo primo Oscar come migliore attrice, e per un altro ruolo molto chiacchierato, quello della moglie ninfomane di Čajkovskij nell’Altra faccia dell’amore (1970), sempre diretto da Russell.

Il regista statunitense Melvin Frank intuisce le sue potenzialità di attrice brillante e le offre la parte da protagonista nel film Un tocco di classe (1973), che le vale il suo secondo Oscar come miglior attrice. Jackson non si presenta a nessuna delle due cerimonie di premiazione.

The Secret Life of Arnold Bax, del 1992, è il suo ultimo film prima di un lungo ritiro. Durante le elezioni generali dello stesso anno viene infatti eletta deputato laburista nella Camera dei Comuni. Nei suoi oltre vent’anni di attività politica è stata ministra ombra dei trasporti dal 1997 al 1999. Decide di non ricandidarsi alle elezioni generali nel Regno Unito del 2015, data l’età: le elezioni si sarebbero tenute due giorni prima del suo settantanovesimo compleanno.

Nel 2016 torna sulle scene teatrali per interpretare Lear nel Re Lear di Shakespeare, all’Old Vic di Londra. La sua ultima interpretazione sullo schermo è in Secret Love (Mothering Sunday) di Eva Husson, del 2021, al fianco di Olivia Colman e Colin Firth. Nel corso della sua carriera, Jackson ha vinto anche due Emmy per la miniserie Elizabeth R (1971), in cui vestiva i panni di Elisabetta I.