È morta Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è morta all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata dall’Adnkronos attraverso un comunicato ufficiale. L’attrice era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma, dove aveva intrapreso la terapia del dolore in seguito alla diagnosi di un tumore al pacreas.

Poco prima della morte, l’attrice aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dalla sua stanza d’ospedale. «Non c’è nulla di strano nel dire che non riesco a camminare per più di dieci passi. Seguo la terapia del dolore, con morfina e cortisone», aveva raccontato. E aggiungeva: «Mi tengono in vita non perché ci sia un futuro, ma per posticipare il più possibile l’inevitabile. Ogni giorno è un dono».

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Eleonora Giorgi è stata un’attrice e regista simbolo degli anni ’80, e che nella sua carriera ha spaziato tra generi e registi diversi. Ha debuttato nel 1972 con Roma di Federico Fellini, mentre il suo primo ruolo da protagonista è arrivato con Storia di una monaca di clausura di Domenico Paolella. Tra i suoi lavori più noti figurano L’Appassionata con Ornella Muti, L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo, Borotalco di Carlo Verdone, tra i grandi classici della commedia italiana.