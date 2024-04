È morta Eleanor Coppola, regista del doc ‘Hearts of Darkness’ e moglie di Francis Ford Coppola

Lutto in casa Coppola: è morta Eleanor, moglie del regista Francis Ford Coppola e madre di Sofia e Roman. La conferma è arrivata in una dichiarazione della famiglia all’Associated Press: la matriarca della dinastia di cineasti se n’è andata venerdì nella sua casa di Rutherford, California. Aveva 87 anni.

Partner creativa per tutta la vita del marito Francis, Eleanor ha iniziato a fare cinema durante la produzione del film sulla guerra del Vietnam Apocalypse Now. Le riprese, che dovevano durare cinque mesi nelle Filippine, sono più che raddoppiate a causa di una serie di complicazioni, tra cui la sostituzione della star iniziale Harvey Keitel con Martin Sheen, i tifoni che distruggevano il set, il finale rivisto e il ricovero di Sheen a causa di un infarto.

Il materiale che Eleanor ha girato dietro le quinte è diventato il documentario del 1991 Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, pubblicato 12 anni dopo il film e celebrato con otto nomination agli Oscar. Il suo ritratto di un artista in crisi ha ottenuto anche un premio Emmy e una nomination alla DGA.

“L’idea iniziale del film per me era sicuramente quella di documentare Apocalypse Now”, ha detto la regista a Deadline nel 2017. “Non ne avevo idea. All’inizio degli anni ’70 avevo realizzato alcuni piccoli film arty, ma quando ho ricevuto questa camera nelle Filippine sono rimasta s ipnotizzata guardando attraverso il mirino. Ho risposto a questa esigenza, quindi ho realizzato diversi documentari, perché ho sempre amato girare”.

In seguito Coppola ha scritto e diretto il suo primo lungometraggio narrativo, Paris Can Wait, una storia d’amore con Diane Lane, Alec Baldwin e Arnaud Viard, presentata in anteprima all’edizione 2016 del Toronto International Film Festival. Un secondo film, il dramma corale Love Is Love Is Love, è seguito nel 2020.

Nata Eleanor Neil a Los Angeles il 4 maggio 1936, la regista è cresciuta a Huntington Beach prima di laurearsi in design alla UCLA. Ha incontrato il marito mentre lavorava come assistente alla regia artistica nella produzione horror di Roger Corman Dementia 13, che ha segnato il debutto alla regia di Francis Ford Coppola. I due si sposarono nel 1963, dopo che Eleanor scoprì di essere incinta del loro primo figlio, Gian-Carlo, che morì nel 1986 all’età di 22 anni dopo un incidente in motoscafo.

Eleanor Coppola ha anche raccontato la travagliata produzione di Apocalypse Now nel suo libro del 1995 Notes on the Making of Apocalypse Now. Ha pubblicato un libro di memorie, Notes on a Life, nel 2008. Inoltre ha lavorato come direttrice della fotografia e regista in diversi cortometraggi documentari che descrivono in dettaglio le varie produzioni cinematografiche di suo marito e dei suoi figli.