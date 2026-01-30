È morta Catherine O’Hara

È morta l’attrice Catherine O’Hara. Tra i suoi ruoli più noti quelli in Mamma, ho perso l’aereo e Beetlejuice, con relativi sequel. Aveva 71 anni ed è mancata dopo una breve malattia.

Nata a Toronto nel 1954, si è formata nella compagnia di improvvisazione comica Second City da cui sono passati, tra gli altri, anche Martin Short e Dan Aykroyd. Ha fatto parte del cast dello show televisivo canadese SCTV, grazie al quale ha vinto un Emmy nel 1982.

Dopo essere apparsa in Fuori orario di Martin Scorsese (1985) e Heartburn – Affari di cuore di Mike Nichols (1986), ha interpretato la parte di Delia Deetz in Beetlejuice – Spiritello porcello di Tim Burton. Il suo ruolo più noto è quello di Kate McCallister, la madre di Kevin/Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York.

Oltre all’Emmy, ha avvinto un Golden Globe, un SAG Award e un Critics’ Choice Award per l’interpretazione di Moira Rose, ex star delle soap opera che interpretava in Schitt’s Creek. Tra le ultime apparizioni, quella nella seconda stagione di The Last of Us.

Attribuiva il suo senso dell’umorismo alle sue origini. Diceva che i canadesi «non solo trovano occasione di umorismo negli altri, ma anche in se stessi, che credo sia il tipo di senso dell’umorismo più sano e migliore che si possa avere. Hanno anche un lato tagliente, ma sempre con compassione e amore, un tipo di umorismo nero che nasce dalla consapevolezza del mondo che ci circonda».