È iniziato il tour teatrale di Alessandro Cattelan: tutte le info

È ufficialmente partito Salutava Sempre – La spettacolare fine di Alessandro Cattelan, spettacolo teatrale che farà tappa nelle principali città italiane.

Dopo la data zero di Alessandria del 26 novembre (sold out), il one man show debutterà ufficialmente a Milano per due appuntamenti al Teatro degli Arcimboldi (29 e 30 novembre, sold out). Lo show farà tappa poi il 2 dicembre a Torino (sold out) e proseguirà a Roma (4 dicembre), Napoli (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) Padova (10 dicembre) e chiuderà a Bologna l’11 dicembre (sold out).

Un’occasione speciale in cui il pubblico sarà invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan. Avete sentito bene. Se vi siete chiesti com’è l’aldilà, l’occasione è perfetta.

E Alessandro non sarà solo. Sono stati annunciati anche gli special opening act del tour: gli stand-up comedian Stefano Rapone*, Salvo di Paola, Yoko Yamada e Luca Ravenna.

Qui tutte le date:

NOVEMBRE

29 · Milano, Teatro degli Arcimboldi SOLD OUT

30 · Milano, Teatro degli Arcimboldi SOLD OUT

DICEMBRE

2 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli SOLD OUT

4 · Roma, Auditorium della Conciliazione

7 · Napoli, Teatro Augusteo

8 · Firenze, Teatro Verdi

10 · Padova, Gran Teatro Geox

11 · Bologna, Teatro Auditorium Manzoni SOLD OUT