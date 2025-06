È in arrivo un nuovo film di Checco Zalone

News Musica

Il 'Pastiche' di Francesco De Gregori e Checco Zalone dal vivo: ecco i video del primo concerto assieme

La strana coppia si è esibita ieri per la prima delle due date alle Terme di Caracalla a Roma. In scaletta grandi classici come 'La donna cannone', 'Rimmel', 'La leva calcistica della classe '68' e non solo: ecco la set list completa dove a 'Sempre e per sempre' segue 'Bucchinhu rigatu'