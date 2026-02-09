Durante il Super Bowl è uscito il trailer del sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’

Lo sapevamo già, ma ora ne sappiamo anche di più. Arriverà un sequel per C’era una volta a… Hollywood (2019), tra i più apprezzati film di Quentin Tarantino. E seguirà le vicende dello stuntman Cliff Booth, il personaggio di Brad Pitt.

Si intitolerà proprio così: The Adventures of Cliff Booth (non abbiamo ancora un titolo italiano ufficiale), e arriverà su Netflix. Anche qui, però, non abbiamo ancora una data ufficiale. Non si tratterà però del “nuovo” (e ultimo?) film del regista di Pulp Fiction. Tarantino non firmerà la regia, affidata a David Fincher, ma lo troveremo alla sceneggiatura.

E ieri sera (orario statunitense), durante un intervallo del Super Bowl LV, è uscito a sorpresa il teaser trailer:

The first trailer for David Fincher’s ‘THE ADVENTURES OF CLIFF BOOTH’ has been released. Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/E70SJrBUzB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2026

Siamo a Los Angeles, e sono gli anni Settanta, parecchio tempo dopo i fatti della Manson Family. Si intravede un cartellone pubblicitario per il film In cerca di Mr. Goodbar (diretto da Richard Brooks, starring Diane Keaton, R.I.P.), uscito nel 1977. Possiamo dunque supporre che The Adventures of Cliff Booth sia ambientato in quell’anno, o forse in quello prima.

Brad Pitt ha ripreso, ovviamente, il ruolo per il quale ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista. E mentre lo vediamo correre per la città, c’è anche tempo per ripercorrere i fatti di C’era una volta a… Hollywood: «Non ho molti talenti», dice. «Ma so che è meglio non intralciare una bella storia».

Insieme a lui, nel cast ci saranno anche Scott Caan, Elizabeth Debicki e Yahya Abdul-Mateen II. Non dovremmo invece ritrovare Leonardo DiCaprio, co-star di Pitt nel film di Tarantino.