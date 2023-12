‘Dune – Parte due’, guarda il nuovo trailer con Timothée Chalamet e Zendaya

News

Timothée Chalamet è stato sul set di 'Barbie': ecco che cosa ha detto a Greta Gerwig

La regista aveva già cercato di coinvolgere l'attore per un cameo speciale, ma non c'era riuscita per i troppi impegni di lui. Poi Timmy è andato a trovarla durante le riprese: «Avrei dovuto esserci». E Gerwig ha risposto «Lo so! Perché non ci sei?»