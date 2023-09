Dua Lipa attrice (sul serio): c’è il trailer di ‘Argylle’

Dua Lipa fa sul serio come attrice. Dopo il cameo in Barbie, nei panni – anzi, nelle pinne – di Barbie Sirena, sarà la protagonista di Argylle, la nuova spy story diretta da Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman – Secret Service) in cui recita al fianco di Henry Cavill.

È uscito oggi il trailer del film che vede al centro Argylle, il personaggio di Henry Cavill, ovvero un agente che si trova invischiato in un intrigo spionistico e sentimentale in giro per il mondo.

Il film, tratto dal romanzo di Ellie Conway, vanta un cast all-star – tra gli altri, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson – e sarà distribuito su Apple TV+ a partire dal 2 febbraio del 2024.

Qui il trailer: