Drew Barrymore: «Non vorrei che mia madre fosse morta, voi tabloid fate schifo»

Drew Barrymore contro i tabloid, colpevoli di «avermi rovinato la vita fin da quando avevo 13 anni».

In un video diffuso sui social, l’attrice si sfoga contro la stampa di gossip: «Non ho mai detto che vorrei che mia madre fosse morta. Come osate mettermi queste parole in bocca?».

Tutto parte da un’intervista dell’attrice con il New York Magazine, in cui Barrymore avrebbe detto a proposito dei suoi amici: «Tutte le loro madri sono morte, la mia no. Non ho questo lusso. Ma non posso più aspettare. Non voglio vivere in un Paese dove devo attendere che i miei genitori siano morti, per poter vivere la mia vita adulta. Voglio che lei sia felice e in salute, ma non posso vivere appieno finché lei è su questo pianeta».

La stessa intervista riporta un rammarico dell’attrice per le parole dette: «Mi pento di aver detto queste cose, non mi fa stare bene. Ci tengo [a mia madre], e sarà così fino alla fine».

Ora Drew se la prende con i tabloid che hanno sintetizzato l’intervista con titoli, appunto, come “Drew Barrymore: Vorrei che mia madre fosse morta”.

«Sono stata a lungo una persona molto fragile», aggiunge l’attrice nel suo sfogo, «ho dovuto cercare di risolvere una relazione molto dolorosa [con mia madre], ed è difficile farlo quando un genitore è ancora in vita. Per chi riesce a farlo quando suo padre o sua madre è ancora vivo, be’, è una grande fortuna. Ma non ho mai detto che vorrei che un genitore morisse».

La madre di Drew Barrymore, Jaid, oggi ha 77 e ha avuto piccoli ruoli in film come Night Shift – Turno di notte (1982) di Ron Howard e Enchanted (1998) di John Ward.

Qui il video dello sfogo di Drew Barrymore: