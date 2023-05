Dovremo aspettare il 2025 per vedere un’altra stagione di ‘Euphoria’

Dopo un intervallo di tre anni tra la prima e la seconda stagione, con tutta probabilità non vedremo i nuovi episodi diEuphoria fino al 2025.

Lo ha rivelato Francesca Orsi, head of drama di HBO, in una nuova intervista con Deadline, citando diversi fattori per il ritardo, tra cui la schedule fittissima della star dello show, Zendaya, il lavoro del creatore Sam Levinson su The Idol e lo sciopero della Writers Guild of America in corso .

“Avevamo iniziato a scrivere Euphoria in tandem con la post-produzione di The Idol, ma a questo punto non abbiamo molte pagine di sceneggiatura”, ha spiegato Orsi. “Non possiamo iniziare le riprese, quindi l’uscita dello show – idealmente nel 2025 – sarà determinata da quando potremo riprendere con Sam, che però ora non scrive e sta finendo il lavoro su The Idol“.

Euphoria è stato presentato per la prima volta nell’estate del 2019 e non è potuto tornare fino all’inverno del 2022 a causa della pandemia. Nel frattempo Levinson & C. sono stati in grado di produrre due episodi speciali, trasmessi a dicembre 2020 e gennaio 2021.

Mentre la seconda stagione di Euphoria è stata un grande successo e ha visto Zendaya guadagnare il suo secondo Emmy come miglior attrice protagonista in un drama, la serie ha fatto parlare anche per alcuni presunti problemi dietro le quinte. Gran parte di questi riguardavano il ruolo ridotto di uno dei personaggi preferiti dai fan, la Kat di Barbie Ferreira, che alla fine ha lasciato lo show. Nonostante le voci di tensione tra Ferreira e Levinson e l’affermazione secondo cui lei se ne sarebbe andata a seguito di una lite, l’attrice ha ripetutamente negato e ha spiegato che la sua decisione di lasciare la serie è stata presa “di comune accordo” con Levinson.

Da Rolling Stone US